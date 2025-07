Tudor ridisegna ancora la Juventus e manda segnali al mercato: Kolo Muani e Conceicao verso la panchina

, che rappresenta una tappa molto importante per l'inseguimento della quarta posizione che significherebbe partecipare anche l'anno prossimo alla Champions League. L'esordio vittorioso contro il Genoa sulla panchina bianconera dell'allenatore croato – chiamato per risollevare le sorti di una squadra che si è persa nelle ultime settimane della gestione di Thiago Motta – aveva portato la grande novità del ritorno alla difesa a tre, mentre all'Olimpico il tema più importante è quello di

Nello striminzito successo dello Stadium contro i rossoblù di Vieira, la prima rivelazione era stata rappresentata dal rilancio di Dusan Vlahovic (completamente dimenticato negli ultimi mesi di Motta) e dalla rinuncia a Randal Kolo Muani, attaccante prelevato in prestito oneroso dal Paris Saint-Germain per 3,6 milioni di euro più bonus senza alcuna garanzia di conferma. Peraltro tutta da impostare a livello economico e legata agli introiti della Champions. Partito fortissimo, con 5 goal nelle prime tre partite di Serie A e poi risucchiato dal momento di difficoltà generale della Juventus, andando a secco nelle successive sei uscite. La seconda nota degna di interesse era stata la scelta di puntare sulla voglia di riscatto di Teun Koopmeiners, schierato da trequartista alle spalle del serbo e di Kenan Yildiz, il match winner, con lo scivolamento di Nico Gonzalez a destra come esterno di sacrificio a tutta fascia. Contro la Roma si cambia ancora e Tudor ha in mente altre scelte ed esclusioni eccellenti.

Salvo colpi di scena, Kolo Muani guarderà dalla panchina anche la sfida contro la Roma di Ranieri e con lui Chico Conceiçao. Pure la gestione del giocatore portoghese, anche lui in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Porto, è un argomento di dibattito. Al netto degli infortuni di inizio gennaio e di inizio marzo, delle ultime 7 partite nelle quali è sceso in campo l'esterno classe 2002 ha giocato da titolare solamente quelle contro Inter e Cagliari.Se sarà tridente offensivo contro la Roma, a destra, sulla stessa linea di Yildiz e Vlahovic, ci sarà Nico Gonzalez, riportato nella sua posizione più naturale. Con Weah alle sue spalle, a completare un centrocampo con Locatelli e Thuram come interni e McKennie di nuovo largo a sinistra.

In termini di esclusioni, si confermerebbe la scelta “penalizzante” di Igor Tudor nei confronti di Koopmeiners, tutt'altro che al 100% da un punto di vista fisico ma soprattutto mentale. L'olandese continua ad essere una delle principali delusioni della stagione bianconera e nemmeno il cambio di guida tecnica ha portato a quella scossa sul piano emotivo che alla Juventus si attendono da tempo. La decisione di Tudor andrebbe nella logica di non esporre l'ex Atalanta ad ulteriori pressioni, nel tentativo di ritrovarlo per lo sprint finale di questa stagione. Quel che resta è che Koopmeiners, l'acquisto più oneroso della sessione di mercato della scorsa estate (davanti a Douglas Luiz, che si rivede in panchina), viaggia verso l'esclusione in una partita di importanza capitale per l'obiettivo Champions. Alla pari di Conceiçao e Kolo Muani, prestiti sì ma di peso specifico non irrilevante nelle strategie di Cristiano Giuntoli ed entrambi tutt'altro che sicuri di indossare la maglia della Juventus nella prossima stagione.

