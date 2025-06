Alla fine è successo: dopo 14 rigori trasformati fra tutte le competizioni, Hakan Calhanoglu ha fallito la realizzazione di un tiro dal dischetto, durante la sfida che vede protagonista la sua Turchia in Islanda, match valido per il Gruppo 4 della Lega B di Nations League.

Il centrocampista nerazzurro si è diretto a battere il penalty (assegnato dal direttore di gara Damian Sylwestrzak, a seguito di un consulto con il VAR, per un sospetto tocco di mano irregolare da parte della formazione islandese) e ha spiazzato Valdimarsson con il più classico dei suoi piattoni, pareggiando così la sfida in quel momento. Peccato che il VAR abbia segnalato un doppio tocco, al momento della battuta, da parte dello stesso Calhanoglu, annullando così la rete dell’1-1 e concedendo punizione indiretta in favore dell’Islanda.

Da regolamento, infatti, il giocatore designato e riconosciuto come rigorista non può toccare due volte la sfera in gioco.

Successivamente, il VAR ha assegnato una nuova massima punizione in favore della Turchia per un nuovo tocco di mano in piena area di rigore. Rigore, che, in questo caso, Calhanoglu ha siglato con una freddezza glaciale. Da notare come l'ultimo penalty sbagliato dal turco sia stato proprio con la maglia della Nazionale: era il 19 giugno 2023, rigore parato da Ward in un match di qualificazione agli Europei contro il Galles.