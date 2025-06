Turchia, messaggi contro Mourinho dei vertici federali: "Gliela faremo pagare". Si dimette la Commisione Disciplinare

La Federcalcio in Turchia è piombata oggi nel caos. Una bufera si è letteralmente scatenata dopo lo scandalo susseguito alla diffusione pubblica di messaggi Whatsapp interni alla commissione disciplinare che contenevano minacce, sportive, nei confronti dell'allenatore del Fenerbahce, José Mourinho. Le conversazioni, trapelate alla stampa, hanno rivelato un comportamento inappropriato e ostile nei confronti del Fenerbahce e del suo allenatore che, già nel corso della stagione aveva fatto scoppiare uno scandalo contro i vertici arbitrali.

"GLIELA FAREMO PAGARE" - Nei messaggi, i membri della commissione disciplinare usano parole pesanti nei confronti dell'ex Special One: "Gliela faremo pagare la prossima stagione. È stato troppo tollerato". Oltre a questo sono stati svelati anche messaggi in cui diversi membri esprimevano giudizi negativi contro diversi altri club e preferenze per il Galatasaray.

DIMISSIONI IN BLOCCO - In queste ore il presidente della Commissione Disciplinare e tutto il consiglio direttivo della suddetta commissione hanno rassegnato le proprie dimissioni. All'interno della Federcalcio Turca questi comportamenti sono stati definiti inaccettabili.