Tutto definito per Theo Hernandez all'Al Hilal, ora club saudita sta preparando tutto l'iter burocratico che porterà alla firma sul contratto.

Theo Hernandez lascia il Milan dopo sei stagioni per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, bonus compresi. Giovedì può essere il giorno giusto per le visite mediche

Theo Hernandez all'Al Hilal, ci siamo. Lo scambio dei documenti con il Milan verrà completato nelle prossime ore per il terzino francese che lascia così il club rossonero dopo sei stagioni. Lascia con lo scudetto numero 19 della storia del club e la recente Supercoppa italiana vinta nel gennaio scorso in finale contro l'Inter.

VISITE MEDICHE - In queste ore l'entourage del giocatore è in contatto con il club saudita per organizzare le visite mediche che, con ogni probabilità, verranno fissate a giovedì prossimo. Per Hernnadez è pronto un contratto di tre anni a 20 milioni di euro netti a stagione.

LE CIFRE - Il Milan ha chiuso l'affare con l'Al Hilal al termine di una lunga e laboriosa trattativa. Il club rossonero incasserà 25 milioni di base fissa con 5 milioni di euro di bonus.