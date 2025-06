Tuttosport - Adidas e Juventus ancora insieme per 408 milioni: cifre e dettagli del nuovo accordo

408 milioni di euro: tanto vale il rinnovo di contratto della Juventus con Adidas, dal 2028 fino al 2038, di fatto l'ultima missione compiuta da Francesco Calvo (partita alla fine del 2024) che proprio ieri, nel giorno in cui si è diffusa la notizia legata allo sponsor tecnico, è stato salutato ufficialmente dal club bianconero con gli auguri per la sua nuova avventura professionale all'Aston Villa.

Come riferisce Tuttosport, quello con Adidas è un contratto bloccato, in sostanza la multinazionale non potrà dare di meno e la società torinese non potrà chiedere di più (anche se un piccolo margine per trattare esiste sempre). Quindi la Juventus può contare su un introito di poco più di 40 milioni di euro che, fino al 2028, nessuno potrà toccare. In questo momento, e fino al 2028, la Vecchia Signora intasca infatti circa 43 milioni all'anno, dopo che la cifra è stata oggetto di un'ampia decurtazione per via delle vicende giudiziarie che hanno colpito il club tra il 2021 e il 2022, spingendo Adidas a prendere quasi in considerazione l'ipotesi di un divorzio (a quell'epoca, la Juventus incassava dallo sponsor circa 55 milioni all'anno).

"Adesso - spiega ancora il quotidiano - i due brand sono più uniti che mai, da un contratto che, pur non ripetendo quell'exploit, resta uno dei più ricchi d'Europa e d'Italia e soddisfa pienamente Juventus. Anche Adidas non può lamentarsi, perché l'accordo garantirà all'azienda di non dover, almeno sulla carta, rinegoziare nulla, anche in caso di ritorno della Juventus ai fasti sportivi dello scorso decennio (e d'altronde i bianconeri cubano all'interno di Adidas circa 46 milioni di venduto). E Adidas, per il secondo anno consecutivo, non sarà solo sponsor di maglia, ma ospiterà una parte del ritiro estivo della Juventus nel suo quartier generale tedesco di Herzogenaurach nella prima settimana di agosto".