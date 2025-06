Tuttosport - asse Napoli, Inter: intreccio sul futuro di Raspadori e Frattesi

Nel corso dell'estate potrebbe rimanere caldo l'asse tra Napoli e Inter, che si sono contese lo Scudetto fino all'ultima giornata di campionato, con i partenopei a spuntarla per un solo punto in classifica. I Campioni d'Italia 2025 hanno già terminato la loro stagione e ora potranno pensare a come rinforzare la rosa in vista della prossima annata - in cui torneranno anche le competizioni europee - mentre i nerazzurri hanno la testa, come ovvio che sia, alla finale di Champions League in programma sabato 31 maggio a Monaco contro il Paris Saint-Germain.

CAMBIAMENTI IN ATTACCO - Dopo quello che sarà l'epilogo in UCL anche l'Inter potrà ragionare sulle operazioni da fare per mantenere la competitività della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: la prima idea è quella di rinforzare il reparto offensivo dove i vari Taremi, Arnautovic e Correa non hanno mai offerto garanzie. Oltre ai nomi che stanno circolando - Hojlund, Zirkzee e Bonny - secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe ripresentarsi l'opzione di uno scambio con il Napoli per l'arrivo di Giacomo Raspadori.

SCAMBIO CON FRATTESI - L'eventuale interesse del club meneghino per l'attaccante ex Sassuolo potrebbe anche riaprire alla possibilità di vedere Davide Frattesi con la maglia azzurra: il classe '99 dell'Inter già durante la sessione di mercato invernale aveva aperto a una cessione - con Roma e Napoli in primis sulle sue tracce - salvo poi rimanere in Lombardia e risultare decisivo anche nel percorso europeo della finalista di Champions League. Rimane dunque in piedi la possibilità di uno scambio in estate tra le due squadre che hanno battagliato fino all'ultima giornata per il Tricolore.