Tuttosport - Juventus, frenata per Arthur al Betis: si inserisce la Roma

Frenata nella trattativa che sembrava potesse portare Arthur Melo dalla Juventus al Betis Siviglia. Gli spagnoli infatti sono alla ricerca di un centrocampista d’ordine che possa garantire regia ed equilibrioe, dopo aver sondato il brasiliano ormai ai margini del club bianconero, paiono aver puntato forte su Le Fee della Roma.

L'INTOPPO - Dalla Continassa era sì arrivata una netta apertura per una cessione in prestito con diritto di riscatto ma i problemi sono sorti sul pagamento dello stipendio dell’ex Barcellona. Arthur infatti percepisce 5 milioni all’anno che, per 6 mesi, diventano 2,5 netti e circa 4,5 lordi. Troppi per gli andalusi che non hanno quindi trovato l’accordo con la Juventus su come ripartirsi gli emolumenti del giocatore. Per la Juve lo stipendio doveva essere totalmente a carico del Betis, per il Betis serviva un aiutino dall’Italia. Lo stop nelle trattative che ha portato il Betis a cambiare obiettivo e a buttarsi su un altro esubero di lusso della Serie A, quell’Enzo Le Fee arrivato in estate a Roma e mai del tutto convincente ma con uno stipendio che peserebbe la metà sulle casse societarie.

L'INSERIMENTO - Come delle tessere del domino, qualora il centrocampista francese dovesse salutare in direzione Siviglia, la stessa Roma potrebbe tornare su Arthur, un obiettivo già della scorsa estate e che ora potrebbe tornare in voga. Nelle ultime ore, come riporta Tuttosport, i giallorossi sono tornati sul giocatore e, anche in questo caso, avrebbero il placet della Juventus desiderosa di liberarsi, anche solo per sei mesi, dell’ingaggio del brasiliano. Resta però da trovare la quadra sulla divisione dello stipendio nella speranza di rilanciare un giocatore ancora giovane (28 gli anni di Arthur) e comunque reduce da una buona stagione in prestito oneroso alla Fiorentina con due reti e quattro assist nelle 48 presenze, che però non gli sono valse il riscatto dai viola, fissato a 20 milioni. Questa volta, per prenderlo a giugno, potrebbe bastare un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, una cifra in linea con il valore di ammortamento del suo cartellino. La Roma insomma resta alla finestra e pondera un nuovo tassello in entrata, visti gli infortuni di Cristante e il futuro incerto di Paredes.

PROBLEMA JUVENTUS - Quello del regista brasiliano è un nodo da risolvere alla Continassa: da quando è tornato alla Juventus non è mai sceso in campo, vive da separato in casa, allenandosi ad orari diversi dai compagni, pur essendo stato inserito nelle liste, in realtà più per necessità burocratiche che tecniche. Per lui insomma non c’è posto nella squadra di Thiago Motta e la società lavora per trovare una soluzione: cederlo a gennaio è l’obiettivo per continuare l’operazione con la quale Giuntoli sta sfoltendo il monte ingaggi. I rapporti tra club e giocatore sono d’altronde buoni come testimonia il fatto che il suo contratto è stato rinnovato e spalmato portando la scadenza dell’accordo al 2026 e cristallizzando questa situazione. Quello di gennaio sarà dunque anche il suo di mese, quello in cui Arthur potrà dare una nuova svolta alla sua carriera. Sono lontani i tempi – era il 2020 – quando fu valutato 72 milioni di euro più 10 di bonus nell’affare Pjanic con il Barcellona ma il giocatore di certo non può aver perso tutto il suo valore e vorrà dimostrarlo nei prossimi mesi.