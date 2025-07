Tuttosport - Juventus, Vlahovic: no a Mourinho e a Giuntoli, pronto ad accettare offerte da 25 milioni di euro

José Mourinho chiama, Dusan Vlahovic non risponde. O meglio gli dice: no, grazie. Secondo Tuttosport, l'attaccante serbo della Juventus ha rifiutato una proposta arrivatagli dal club turco del Fenerbahce, disposto a garantirgli lo stesso stipendio percepito a Torino: 12 milioni di euro netti all'anno.

Nello scorso mercato invernale lo stesso Vlahovic aveva detto no all'Arabia Saudita, pronta a garantirgli tre anni e mezzo di contratto a oltre 20 milioni di euro netti a stagione. Il centravanti aspetta e spera in una chiamata dalla Premier League inglese.

Classe 2000, Vlahovic è sotto contratto fino a giugno 2026 con la Juventus. Che, sempre secondo Tuttosport, accetterebbe offerte da almeno 25 milioni di euro 3 anni e mezzo dopo averlo pagato 83,5 milioni di euro per acquistarlo dalla Fiorentina.

Anche perché i dialoghi per il rinnovo sono ormai da mesi in stand-by e non ci sono i presupposti per un prolungamento. Lo scorso settembre il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli aveva paventato al suo agente Darko Ristic un possibile rinnovo quadriennale, spalmando lo stipendio da 12 a 8-9 milioni di euro netti a stagione: un'opzione poco gradita al clan Vlahovic, che ha preferito temporeggiare.