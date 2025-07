Tuttosport - La Juventus non molla Ederson: a gennaio l'incontro con l'Atalanta

. L'attesa a Bergamo per la supersfida in salsa Scudetto contro ladi domenica prossima cresce col passare delle ore, ma tra i due club – da sempre – i rapporti vanno oltre le vicende di campo. E così, dopo aver manifestato il suo forte gradimento per l'attaccante nigeriano in forza alla squadra di Gasperini, il responsabile dell'area tecnica bianconera. Tuttosport riferisce che,

TENSIONE LOOKMAN-GASP, LA JUVE SI FIONDA SU LOOKMAN

Il forte centrocampista classe '99 è, senza ombra di dubbio, uno dei pezzi più pregiati della ricca collezione nerazzurra. Se poco meno di un anno fa i fari della Juventus e di un paio di formazioni di Premier League erano tutti indirizzati verso l'olandese Teun Koopmeiners, poi trasferitosi a Torino per la bellezza di 60 milioni di euro (bonus compresi) e al termine di una lunga telenovela, la storia potrebbe riproporsi, più o meno con gli stessi interpreti, per il giocatore brasiliano portato in Italia dalla Salernitana di Walter Sabatini. Prima di affondare su Koopmeiners, la Juventus ci fece più di un pensiero già nell'estate scorsa, ma in termini concreti arrivava dall'Inghilterra l'offerta da 40 milioni di euro che la famiglia Percassi rispedì al mittente.

JUVE-ATALANTA E' LA SFIDA DELLA VERITA' PER KOOP

La stagione in corso ha confermato il livello altissimo di rendimento di Ederson che, se possibile, ha allungato ulteriormente la lista delle pretendenti per l'estate che verrà. Secondo Tuttosport, l'incontro tra Giuntoli e D'Amico dello scorso gennaio rientra nella logica di conoscere le volontà dell'Atalanta sul futuro del ragazzo – sotto contratto fino a giugno 2027 – la sua valutazione e la presenza o meno, sullo sfondo, di concorrenti. E in questo senso, non è affatto un mistero che i due club di Manchester, prima il City e successivamente lo United, hanno già seguito più volte dal vivo Ederson e abbiano iniziato a sondare il terreno. L'Atalanta sa perfettamente che a giugno/luglio il grande sacrificato per la prossima campagna acquisti potrebbe essere proprio lui, ma sconti – come sempre – non ne saranno fatti. Il valore di mercato di Ederson è molto alto oggi, non inferiore al Koopmeiners di un anno fa. Dicasi 60 milioni di euro. La Juventus, in piena bagarre soprattutto per garantirsi la partecipazione alla futura Champions League, vuole e deve muoversi in anticipo, per non correre il rischio di entrare in pericolose aste al rialzo.

