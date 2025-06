Tuttosport - L'ex agente di Yildiz presenta un esposto per inadempienza: le possibili conseguenze

A settembre 2024, l'ex agente del numero 10 della Juventus Kenan Yildiz, Carlos Ruiz Casillas, aveva presentato un’istanza arbitrale al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Come si legge nella nota ufficiale, Yildiz aveva receduto unilateralmente dal contratto di rappresentanza l’aprile precedente. Il Collegio, nel gennaio 2025, ha accolto il ricorso dell’agente, condannando il giocatore a risarcirlo e a farsi carico delle spese arbitrali.

DENUNCIA DI INADEMPIENZA - Il giovane numero 10 bianconero si è concentrato solo sul campo, lasciando alla famiglia la gestione delle questioni extra-calcistiche, riuscendo a mantenere alto il rendimento generale e ad aiutare i bianconeri ad arrivare all'ultima giornata con la qualificazione in Champions League a portata. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte da Tuttosport, la famiglia del calciatore non avrebbe ancora adempiuto al pagamento previsto dal lodo arbitrale, nonostante i solleciti formali. Questo ha spinto Ruiz Casillas a presentare un esposto alla Procura Federale della FIGC, denunciando l’inadempienza del giocatore.

POSSIBILI CONSEGUENZE - La questione rischia di generare conseguenze rilevanti anche a livello sportivo. Dato che si tratta di una vicenda risolta attraverso la giustizia sportiva, la mancata esecuzione del lodo potrebbe comportare sanzioni non solo pecuniarie, ma, in casi estremi, anche una squalifica. Sebbene i precedenti in tal senso siano rari e tendenzialmente favorevoli ai giocatori, la situazione resta delicata e va monitorata con attenzione. In ogni caso, si tratta di un problema di principio, oltre che di sostanza economica. Yildiz dovrà valutare bene i prossimi passi insieme alla sua famiglia e ai nuovi rappresentanti, tra cui aleggia la figura dell’influente agente Jorge Mendes. Intanto, però, l’obiettivo immediato resta il campo, con la decisiva sfida contro il Venezia per blindare un posto in Champions League.