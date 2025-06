Tuttosport - Ndoye, c'è anche la Juventus, e Conte gradisce

C’è anche la Juventus sulle tracce di Dan Ndoye, come riferisce Tuttosport. L’esterno offensivo svizzero inizia a far sempre più gola in giro per l’Europa, si legge sul quotidiano, e il club bianconero sarebbe fra questi. Merito di una stagione da urlo come testimoniano gli 8 gol segnati con la maglia del Bologna in Serie A, dove ha fornito anche 4 assist vincenti. Numeri da giocatore di alto livello, a cui aggiungere il goal che ha battuto il Milan nella finale di Coppa Italia vinta settimana scorsa all'Olimpico.

Un prestazione sontuosa quella del classe 2000 all’Olimpico di Roma, proprio sotto gli occhi del dt juventino Cristiano Giuntoli che ha preso appunti, scrive Tuttosport. Non è un mistero, infatti, che il nome dell’ex Basilea sia finito nei radar bianconeri già da diverse settimane. Con gli scout della Vecchia Signora che l’hanno visionato dal vivo in un paio di circostanze tra marzo e aprile. Motivo per cui la “promozione” arrivata da parte del capo dell’area tecnica non può far altro che accendere, ulteriormente, l’interesse della Juventus nei suoi confronti.

Il contratto di Ndoye va in scadenza nel 2027, ma il Bologna vanta un’opzione per allungare fino al 2028. I dialoghi per il prolungamento fino al 2029, però, non sono decollati finora. Insomma, le condizioni - dinanzi a una grande offerta - per valutare una cessione stile quelle di Calafiori e Zirkzee della scorsa estate ci sono tutte. Anche perché l’attuale stipendio di Dan (1,2 milioni annui) appare decisamente abbordabile e alla portata di un top club, che può garantirgli tranquillamente più del doppio (intorno ai 3 milioni a stagione) per i prossimi cinque anni. Alla Juve l’esterno d’attacco svizzero piace molto, così come il suo nominativo era stato fatto a gennaio da un certo Antonio Conte per il dopo Khvicha Kvaratskhelia. Con il Napoli arrivato nella finestra invernale di trattative ad offrire 20 milioni più 5 di bonus al Bologna. Niente da fare: i rossoblù hanno respinto al mittente le avance della società di De Laurentiis, dichiarandolo incedibile, riferisce Tuttosport.

Che conclude: chissà che il talento elvetico e Antonio Conte, dopo essersi sfiorati all’ombra del Vesuvio, non possano incrociarsi di nuovo nella Torino bianconera tra qualche settimana.

