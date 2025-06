Ex Inter, ufficiale: Alexis Sanchez torna all'Udinese, i dettagli

Il ritorno di Alexis Sanchez all'Udinese è cosa fatta. Il cileno ha firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri in quella che sarà la sua seconda avventura in Friuli. Qui era arrivato per lanciare la sua carriera in Europa e qui ritorna dopo aver calciato i campi più importanti al mondo e aver vinto, oltre che in Italia, anche in Spagna e Inghilterra.Â

COLPO BIANCONERO - Sanchez era un parametro zero dopo che il suo contratto con l'Inter, scaduto al 30 giugno, non era stato rinnovato. El Nino Maravilla ha messo nero su bianco e ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: Alexis non lascia, ma raddoppia e, con l'Udinese, a 35 anni, sarà ancora protagonista della Serie A grazie a un biennale. Con l'Udinese, il cileno ha giocato per tre anni dal 2008 al 2011, mettendo assieme più di 100 presenze e 21 reti.

BENARRIVATO - Di lui aveva parlato il neo allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic a TV12: "Resto concentrato sui ragazzi attualmente a disposizione. Per tutti gli allenatori ovviamente sarebbe bello lavorare con lui. Se venisse porterebbe tanta qualità e personalità ”.

IL COMUNICATO UFFICIALE - Mancava solo il comunicato del ritorno del cileno che ha firmato un biennale con l'Udinese ed è arrivato nel pomeriggio di sabato 10 agosto. "El Niño è tornato. Sanchez torna in bianconero  Qui dove è diventato un campione, qui dove ha trovato l’amore di una terra, qui dove la leggenda è iniziata: El Niño Maravilla è tornato tra noi, El Niño Maravilla è di nuovo bianconero! Si chiude il cerchio con la storia, il club che riaccoglie nella famiglia bianconera il più grande talento scoperto dal reparto scouting bianconero che, dal Friuli, ha spiccato il volo fino a consacrarsi come uno dei più grandi campioni degli ultimi 15 anni sui massimi palcoscenici internazionali. Lo riabbracciamo dopo 13 anni, ancora nel pieno della sua forza e più carico e combattivo che mai per toglierci insieme nuove soddisfazioni. Il meglio deve ancora venire, il libro ha ancora tante pagine da riempire con inchiostro bianconero. Le scriveremo di nuovo insieme. Bentornato Niño!".

RITORNO ALLE ORIGINI - E' stato anche reso noto il numero di maglia che Sanchez indosserà durante la prossima stagione e si tratta del 7.

