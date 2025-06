Udinese-Cagliari 2-0: il tabellino

Udinese-Cagliari 2-0 (primo tempo 1-0)

MARCATORI: 39' p.t Lucca (U), 33' s.t Davies (U)

ESPULSI: 29' p.t Makoumbou (C)

AMMONITI: 4' p.t Makoumbou (C), 19' s.t Lucca (U), 35' s.t Azzi (C), 36' s.t Tourè (U)

UDINESE: (3-5-2): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele (40' s.t Giannetti); Kamara (40' s.t Zemura), Payero (27's.t Zarraga), Karlstrom, Lovric, Ehizibue (27' Rui Modesto) s.t ; Davis, Lucca (27' Bravo s.t). All. Runjaic

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Luperto, Mina, Zappa; Augello (25' s.t Zortea), Adopo (25' s.t Luvumbo), Makoumbou, Marin (44' s.t Prati), Azzi; Gaetano (38' p.t Deiola); Piccoli (25' s.t Lapadula). All Nicola

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo