Udinese-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Udinese e Cagliari si affrontano nella nona giornata della Serie A 2024/25, una sfida che mette a confronto due squadre distanti 4 punti in classifica.

I friulani (13 punti) vogliono ripartire dopo la sconfitta di misura in casa del Milan, 1-0 per i rossoneri che hanno resistito per un'ora in inferiorità numerica.

In forma i sardi, 9 punti di cui 7 nelle ultime tre giornate con le vittorie contro Parma e Torino intervallate dal pareggio sul campo della Juventus.

Tutte le informazioni su Udinese-Cagliari: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

UDINESE-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Cagliari

Data: venerdì 25 ottobre 2024

Orario: 18.30

Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-CAGLIARI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis, Lucca. All.: Runjaic.

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Makoumbou, Adopo, Augello; Gaetano; Piccoli. All.: Nicola.

DOVE VEDERE UDINESE-CAGLIARI IN TV - La sfida fra Udinese e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

Si potrà seguire il match anche su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

UDINESE-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING - Udinese-Cagliari sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

In alternativa, per i clienti Sky, c'è Sky Go, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'altra opzione è rappresentata da NOW, servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario acquistare il 'Pass Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni. In attesa di comunicazione per Sky.