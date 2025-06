Ai microfoni di Dazn, dopo l’anticipo delle 12.30 tra Atalanta e Udinese, è intervenuto il group technical director dei friulani Gianluca Nani, commentando la gara dei bianconeri e alcuni episodi che hanno indirizzato la sfida del Gewiss Stadium.

Il dirigente del club friulano non ha avuto mezze misure e si è detto sorpreso del mancato intervento del Var, specialmente in un episodio legato a un presunto tocco di braccio di Isak Hien, all'interno dell'area di rigore bergamasca: "Io posso anche capire l’arbitro che era un po’ coperto, ma il Var? Poi so che al Var c’era uno bravissimo che contro il Milan ha fatto l’aiutante e ha trovato un gol da annullare per un millimetro, e oggi non viene chiamato l’arbitro per questo calcio di rigore. Pazienza, siamo stati sfortunati. Quello che mi aspetto è un libro di scuse, dopo aver letto della lettera di scuse al Milan (in realtà, la lettera è stata mandata al Monza, dopo il match con il Milan, ndr). Complimenti all’Atalanta ma oggi 'Di Bello' c’è stata solo la nostra prestazione".

"Il mister e i ragazzi stanno facendo un buon lavoro, sicuramente ci portiamo a casa la prestazione e l’atteggiamento; siamo venuti in casa della squadra più in forma del campionato e abbiamo dettato legge, abbiamo avuto 4 o 5 occasioni incredibili nel primo tempo e poi l’occasione di Thauvin nel secondo tempo per andare 2-0" ha proseguito Nani, volendo fare i complimenti a Runjaić e i suoi giocatori.

“Dobbiamo dare un po’ di continuità a queste prestazioni ma la strada è quella giusta, il nostro campionato è quello della salvezza, dobbiamo raggiungere il prima possibile i 40 punti e possibilmente farlo attraverso il bel gioco che poi alla fine è quello che porta i risultati” ha poi concluso il dirigente dei friulani.