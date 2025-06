Udinese, Okoye deferito per illecito sportivo: rischia 4 anni di squalifica

La Procura della Figc ha formalizzato oggi il deferimento a carico di Maduka Okoye, portiere nigeriano dell'Udinese che sarebbe stato protagonista di una combine con altri scommettitori che hanno puntato sul suo cartellino giallo in Lazio-Udinese del campionato di Serie A 2023-2024.

Per questo il procuratore Giuseppe Chinè contesta ad Okoye l'illecito sportivo, che si potrebbe tradurre in una squalifica di quattro anni. Dagli atti è emerso un incontro tra uno degli scommettitori, titolare di un ristorante molto frequentato dai giocatori bianconeri, e lo stesso Okoye in cui si era parlato del famoso cartellino giallo contro la Lazio.

Okoye in quella partita, tra l'altro l'ultima di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste prima delle dimissioni, è stato ammonito per perdita di tempo (con l'Udinese comunque in vantaggio) quando restava da disputare oltre metà del secondo tempo. Per la Procura federale si tratta di atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento di gioco ai fini delle scommesse sportive.