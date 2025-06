Udinese, Runjaic: "Non penso proprio di andare via, Lucca da grande squadra"

Kosta Runjaic si lega alla panchina dell'Udinese. L'allenatore tedesco, 53 anni, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho ancora un anno di contratto e non ho intenzione di andare via. Nel complesso, e guardandola con obiettività, possiamo essere soddisfatti della stagione. Abbiamo mantenuto le distanze dalla zona retrocessione per tutto l'anno, questa era la priorità assoluta. In alcuni momenti ci siamo anche avvicinati allo stile di calcio che ho in mente, difendendo in modo più aggressivo e giocando molto attivamente in attacco con più possesso palla. Ma ci sono state anche settimane in cui io e il mio staff tecnico abbiamo trascorso un po' più tempo del previsto davanti al computer ad analizzare gli errori".

"Con Gino Pozzo fin dal primo incontro, ci siamo capiti a livello personale. Altrimenti, probabilmente non sarei diventato allenatore a Udine. Ma lui ha anche tanta esperienza professionale, il che è importante per me: un proprietario che capisce il punto di vista di un allenatore. Per tutta la stagione Gino Pozzo è stato una persona calma ed equilibrata con cui parlare, lo apprezzo molto. Gokhan Inler è diventato un partner importante per me. Conosce Udine e l'Udinese come le sue tasche, ed è una persona laboriosa e affidabile. Quando parliamo di calcio, la pensiamo allo stesso modo".

"Thauvin? Ho deciso prima dell’inizio della stagione di nominarlo capitano. Sapevo che avrebbe potuto fare la differenza. Ha ripagato pienamente la mia fiducia. Florian è un calciatore meraviglioso, tecnicamente abile sia nei passaggi che nel dribbling, sa dove trovare gli spazi e come agire in ogni situazione. Nelle ultime settimane, non solo siamo solo stati senza Thauvin, ma anche Davis e, a volte, Lucca, il che ci ha lasciato senza le opzioni offensive più importanti. Quindi, oggettivamente parlando, non c’è da stupirsi che abbiamo faticato a segnare. Lucca e Thauvin sono stati coinvolti nel 60% dei nostri goal".

"Lucca ha attirato l'attenzione con il suo talento, i gol e la capacità di giocare in area di rigore. Alcuni ds di grandi club che lo seguiranno con attenzione".

"Alexis Sanchez? Le aspettative dei tifosi erano molto alte, perché tutti avevano in mente il giovane Alexis Sanchez, che 15 anni fa a Udine è diventato un giocatore di livello mondiale. Ma queste aspettative erano realistiche? Lui si trova ora in una fase diversa della sua carriera e un infortunio precoce ha reso la stagione estremamente difficile. Quindi purtroppo quest’anno non è stato in grado di giocare da protagonista. Sul prossimo anno, non siamo ancora in grado di dire nulla di definitivo. Credo che lui debba prima capire quale ruolo vede per sé".