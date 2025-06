Udinese, ufficiale: Bijol è un nuovo giocatore del Leeds

Jaka Bijol lascia l'Udinese e diventa un nuovo giocatore del Leeds. L'annuncio è arrivato direttamente dalla squadra inglese, che ha ufficializzato l'acquisto dello sloveno classe 1999 che, in passato, è stato anche nel mirino dell'Inter.

IL COMUNICATO - "Il Leeds United è lieto di annunciare che Jaka Bijol è arrivato al club dall'Udinese. L'imponente difensore centrale ha firmato un contratto quinquennale, impegnandosi a rimanere all'Elland Road fino al 2030."



In seguito, è arrivato anche ilche ringrazia Jaka per questi anni in Friuli: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Jaka Bijol al Leeds United. Il difensore lascia il club dopo 3 stagioni e 95 presenze con 5 gol in cui si è consacrato come uno dei migliori difensori del panorama italiano ed europeo diventando anche un cardine della nazionale slovena. A Jaka il ringraziamento per la professionalità e la dedizione ai nostri colori sempre dimostrate e un grande in bocca al lupo per l’avventura in Premier League".

LE CIFRE - Bijol passa al Leeds per un totale di 22 milioni di euro. Un grande colpo in uscita per i bianconeri, che hanno già indiviuato in Nicolò Bertola, difensore class 2003 dello Spezia, il suo sostituto.