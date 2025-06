Udinese, ufficiale: capitan Thauvin resta e rinnova fino al 2026

I tifosi dell'Udinese possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane di rumors e voci che portavano ad un possibile addio, con la Fiorentina in prima fila per lui, Florian Thauvin, il capitano e pedina fondamentale nella corsa salvezza di questa stagione, rimarrà ufficialmente in bianconero. Il suo contratto scadeva a fine stagione, ma il club friulano ha scelto di esercitare ufficialmente la clausola di rinnovo automatico presente nel precendente accordo. Il fantasista francese sarà quindi legato all'Udinese fino al 30 giugno 2026 con i comunicati stampa che sono stati pubblicati attraverso il proprio sito web e canali social.

IL COMUNICATO - L’Udinese e Florian Thauvin avanti insieme. Il club bianconero ha esercitato l’opzione di rinnovo prolungando fino al 2026 il contratto del capitano. Il campione francese è stato autentico trascinatore della squadra nella passata stagione e sarà il punto di partenza anche in questa con tutta la sua qualità e la sua leadership. Nell’annata 24/25, Thauvin ha messo a segno ben 8 reti e fornito 3 assist ai compagni, risultando speso decisivo. Adesso Florian e l’Udinese sono pronti a ripartire per raggiungere insieme nuovi traguardi.