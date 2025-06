Udinese, ufficiale il riscatto di Atta

Seconda operazione in entrata per l'Udinese dopo l'acquisto a parametro zero di Nicolò Bertola dallo Spezia, per riempire il vuoto lasciato da Jaka Bijol, accasatosi al Leeds in Premier League: i friulani infatti hanno riscattato il prestito del classe 2003 Arthur Atta dai francesi del Metz, mettendo il centrocampista sotto contratto fino al 30 giugno 2029.

COMUNICATO - "Udinese Calcio è lieta di comunicare di aver acquistato a titolo definitivo dal Metz Arthur Atta. Il centrocampista era arrivato in prestito la scorsa estate ed ha subito dimostrato tutto il suo valore alla prima stagione in Serie A e proseguirà il suo percorso con la maglia dell'Udinese. Arthur si è legato al club con un contratto fino al 30 giugno 2029" si legge nella nota diffusa dal club friulano attraverso i propri canali ufficiali.

NUMERI - Arthur Atta nell'ultima stagione di Serie A ha giocato 27 partite, senza reti all'attivo, disputando in totale 1245'.