UEFA, svelata la top 11 della Champions League: tanto PSG, ma c'è solo un interista

All'indomani della vittoria della Champions League da parte del PSG sull'Inter, la UEFA ha svelato la top 11 della competizione, che vede un solo giocatore nerazzurro nella formazione.

In porta c'è il portiere del PSG Donnarumma. Tanto PSG anche in difesa, con Hakimi, Marquinhos,Nuno Mendes e Bastoni a completare la retroguardia. A centrocampo Vitinha e Rice, con Raphinha e Yamal sugli esterni. In attacco è monopolio parigino, con Doué e Dembelé.