Ufficiale, Franco Mastantuono al Real Madrid: è l'acquisto più caro di sempre dal campionato argentino

in un'estate ricca di cambiamenti che, dopo l'addio a Carlo Ancelotti e l'avvento in panchina di Xabi Alonso e gli annunci relativi a Trent-Alexander Arnold e Dean Huijsen, si arricchisce di uno dei maggiori talenti del calcio internazionale. Con una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la società spagnola comunica(l'ammontare della clausola rescissoria) e sbarcherà in Spagna il prossimo 14 agosto, al compimento dei 18 anni. Considerando i costi accessori, i blancos fanno sapere che

Questa la nota: “Il Real Madrid comunica che Franco Mastantuono sarà un nuovo giocatore del club per le prossime sei stagioni, dal 14 agosto 2025 al 30 giugno 2031. Mastantuono è cresciuto nel settore giovanile del River Plate tra il 2019 e il 2024 e ha fatto parte della rosa della prima squadra nel corso di questa stagione. Nel febbraio 2024, è diventato il più giovane marcatore nella storia del River Plate, squadra con la quale ha vinto la Supercoppa di Argentina. A 17 anni, si è convertito nel calciatore più giovane ad esordire con la nazionale del suo Paese”. Il Real Madrid stava lavorando da circa un anno su questo calciatore, ma nelle ultime settimane il presidente Florentino Perez ha dato l'impulso di accelerare l'operazione alla luce dell'inserimento del Paris Saint-Germain, ma la volontà del calciatore è stata altrettanto importante.

Prima di approdare alla corte di Xabi Alonso, Franco Mastantuono avrà la possibilità di prendere parte ad un'ultima competizione con addosso la maglia del River Plate. Sarà infatti protagonista del Mondiale per club che inizia nella notte italiana tra sabato e domenica e il suo nome figurerà nella lista degli avversari dell'Inter, visto che i Millionarios sono nello stesso girone dei nerazzurri, dei messicani del Monterrey e dei giapponesi dell'Urawa Red Diamonds. La sfida contro la squadra allenata da Cristian Chivu è prevista per giovedì 26 giugno. Con la maglia del River Plate, Mastantuono ha disputato complessivamente 61 partite, con un bottino di 10 goal e 7 assist.

