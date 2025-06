Ufficiale: Italia, Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato che l'incarico di commissario tecnico della Nazionale è stato affidato a Gennaro Gattuso. Di seguito le parole del presidente federale Gabriele Gravina:

“Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

L’allenatore calabrese, che succede alla guida degli Azzurri a Luciano Spalletti, esonerato domenica 8 giugno e in panchina il giorno seguente nella vittoria per 2-0 contro la Moldavia, sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. Nel curriculum di Gattuso allenatore, prima della chiamata della FIGC, ci sono, a partire dal 2013, Sion, Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan (Primavera e poi prima squadra), Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato.

LE PAROLE DI BUFFON IERI SERA - "Il presidente e tutta la Federazione, me compreso, abbiamo avuto dei giorni abbastanza densi e pieni. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile", ha dichiarato ieri sera il capo delegazione Gigi Buffon, presente in Slovacchia per la seconda gara dell'Italia agli Europei Under 21 contro i padroni di casa.

