Ufficiale: l'UEFA ammette il Lione in Europa League, Crystal Palace in Conference. Violata la norma sulle multi-proprietà

L'Uefa ha ammesso il Lione alla prossima Europa League: 'retrocesso' in Conference League il Crystal Palace per violazione della norma sulle multi-proprietà

Il Crystal Palace non giocherà la prossima Europa League. Il club inglese, che si era guadagnato sul campo l'accesso alla commpetizione vincendo l'FA Cup in finale contro il Manchester City, è stato retrocesso dall'UEFA in Conference League. Il motivo è nella multi-proprietà che coinvolge gli inglesi e l'Olympique Lione.

Il potenziale conflitto su cui ha indagato l'Uefa ha portato alla decisione di estromettere dall'Europa League il Crystal Palace, in favore del Lione che giocherà l'Europa League. Per l'Inghilterra giocherà la competizione il Nottingham Forest, arrivato settimo in Premier League.

La decisione è arrivata in seguito alla decisione, del 9 luglio 2025, dell'autorità francese di controllo finanziario (DNGC) di non retrocedere il Lione in Ligue 2.

IL COMUNICATO - "La Prima Camera del CFCB emette la sentenza su Crystal Palace e Olympique Lyonnais

La Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA ha concluso il procedimento sul caso di multi-proprietà che coinvolge Crystal Palace (ENG) e Olympique Lyonnais (FRA).

La Prima Camera del CFCB aveva avviato un procedimento contro Crystal Palace e Olympique Lyonnais a causa di un potenziale conflitto con la norma sulla multi-proprietà prevista dall'articolo 5 del Regolamento UEFA sulle Competizioni per Club.

Il 9 luglio 2025, l'istanza di appello dell'autorità francese di controllo finanziario (DNCG) ha deciso di non retrocedere l'Olympique Lyonnais in Ligue 2.

Di conseguenza, e a seguito della valutazione da parte del CFCB di tutte le altre condizioni rilevanti incluse nell'accordo transattivo, l'Olympique Lyonnais non sarà escluso dalle competizioni UEFA per club 2025/26 (cfr. comunicato stampa del 30 giugno 2025).

Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha proseguito la valutazione della documentazione presentata dall'Olympique Lyonnais e dal Crystal Palace e ha concluso che i club hanno violato, al 1° marzo 2025, i criteri sulla multi-proprietà previsti dall'articolo 5.01 del Regolamento UEFA sulle Competizioni per Club.

Per questo motivo, e in conformità con le disposizioni degli articoli 5.02, 5.03 e 5.04 del Regolamento UEFA sulle Competizioni per Club, la Prima Camera del CFCB ha deciso:

di accettare l'ammissione dell'Olympique Lyonnais alla UEFA Europa League 2025/26 ;

; di respingere l'ammissione del Crystal Palace alla UEFA Europa League 2025/26 e di accettare l'ammissione del Crystal Palace alla UEFA Conference League 2025/26.

La presente decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport, ai sensi degli articoli 62 e 63 dello Statuto UEFA".