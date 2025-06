UFFICIALE, slitta il playout: Salernitana-Sampdoria si giocherà domenica

La notizia era nell'aria da qualche ora, ma adesso è stata certificata: la Lega Serie B ha ufficializzato, con un comunicato diramato pochi istanti fa, il rinvio dell’andata della partita di ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria. La gara, inizialmente prevista all'Arechi per venerdì 20 giugno si giocherà invece domenica 22 giugno sempre alle ore 20:30. La decisione è arrivata dopo aver preso atto della documentazione sanitaria prodotta dalla Salernitana e allegata all’istanza presentata ieri dal club granata.

Come noto, dopo la sconfitta sul campo per 2-0, la Salernitana ha denunciato un’intossicazione alimentare che ha colpito 21 tesserati, tra cui otto calciatori. Secondo quanto riferito, la causa sarebbe stato un riso con pollo, carote e uovo strapazzato preparato sabato sera e portato poi dalla squadra al Ferraris. Un dettaglio curioso: a fine partita nello spogliatoio granata sono arrivate alcune pizze da asporto e chi le ha mangiate non ha avuto alcun problema. I malesseri si sono manifestati durante il volo charter di ritorno e, all’atterraggio all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, ambulanze erano già pronte per trasportare i più gravi agli ospedali di Battipaglia e Salerno.

La Salernitana, con una nota stampa diffusa ieri mattina, aveva annunciato l’annullamento dell’allenamento e di avere informato le autorità competenti, riservandosi ogni azione nelle sedi opportune, sportive e non, per tutelare gli interessi del club e dei propri tesserati a pochi giorni dalla partita di ritorno. Adesso la palla passa al campo per l'ultimo atto di una stagione interminabile.