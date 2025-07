Ulivieri: "Lazio? Grazie Sarri..."

"L’idea di una conferenza stampa di un allenatore, senza giornalisti in presenza, con domande scritte “razionate”, fatte arrivare in società alla vigilia, non mi garba, anche soltanto come ipotesi. Meglio che non si sia tradotta in realtà".

Così Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, interviene sulla vicenda di queste ore che ha visto come protagonisti la S.S. Lazio e Maurizio Sarri. Ulivieri continua così: "Ho pensato che a domande scritte magari sarebbero seguite risposte scritte…ma non riuscivo a immaginare risposte scritte da chi e dirette a chi. Senza contare che si trattava della conferenza stampa di presentazione dell’allenatore, dunque un appuntamento molto importante".

Il presidente dell’Aiac conclude: "E’ vero, sono tempi molto tortuosi ma non sono queste le scorciatoie di cui abbiamo bisogno. Per questo dico: grazie Maurizio, tra allenatori ci si intende…".