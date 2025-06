Ulsan-Mamelodi Sundowns: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ulsan e Mamelodi Sundowns si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Le due squadre sono inserite nel gruppo F, quello con i tedeschi del Borussia Dortmund e i brasiliani del Fluminense. I sudcoreani si sono qualificati in quanto prima formazione nel ranking AFC (Asian Football Confederation) mentre la squadra sudafricana di Pretoria ha strappato il pass per la rassegna iridata grazie al secondo posto nel ranking CAF (Confederation of African Football).

Tutte le informazioni su Ulsan-Mamelodi Sundowns: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

: CANALE TV E STREAMING

Partita: Ulsan-Mamelodi Sundowns

Data: mercoledì 18 giugno 2025

Orario: 00.00 italiane

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI ULSAN-MAMELODI SUNDOWNS

ULSAN (4-2-3-1): Jo Hyeon-Woo; Kang Sang-Woo, Seo Myung-Gwan, Kim Young-Gwon, Ludwigson; Bojanic, Jung Woo-Young; Lee Chung-Yong, Ko Seung-Beom, Yoon Jae-Seok; Erick Farias. All. Kim Pan-Gon

MAMELODI SUNDOWNS (4-2-3-1): Williams; Mudau, Khoza, Lebusa, Modiba; Mokoena, Allende; Lucas Ribeiro, Arthur Sales, Matthews; Rayners. All. Cardoso

DOVE VEDERE ULSAN-MAMELODI SUNDOWNS IN TV - La sfida tra Ulsan e Mamelodi Sundowns si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

ULSAN-MAMELODI SUNDOWNS IN DIRETTA STREAMING - Ulsan-Mamelodi Sundowns sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita su DAZN è affidata ad Alessandro Iori.