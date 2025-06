Ultima giornata di campionato in Croazia: Gattuso può vincere il titolo

A 90 minuti dalla fine del campionato in Croazia, c'è un allenatore italiano che può vincere il campionato. Uno dei campioni del mondo del 2006: si tratta di Rino Gattuso, arrivato l'estate scorsa sulla panchina dell'Hajduk Spalato e che ora potrebbe vincere il titolo. La sua squadra è terza a 60 punti ma ancora in corsa per la vittoria finale, davanti a 62 ci sono Dinamo Zagabria e Rijeka. Orologi puntati alle 17, quando le tre squadre scenderanno contemporaneamente in campo: Gattuso si gioca il campionato in casa del Sibenik già retrocesso, Dinamo e Rijeka ospitano rispettivamente Varazdin e Slaven Belupo entrambe in corsa per un posto in Conference League.

ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO IN CROAZIA: GATTUSO PUO' VINCERE IL TITOLO - Per vincere il campionato l'Hajduk di Gattuso deve sperare in una serie di combinazioni: vincere, sicuramente, altrimenti non se ne fa nulla e poi sperare in un doppio ko sia del Rijeka che della Dinamo Zagabria. Uno scenario difficile ma non impossibile, Rino vuole ribaltare il campionato dopo essere sempre stato lì nelle prime tre posizioni in classifica.

LA ROSA DELL'HAJDUK - Scorrendo la rosa dell'Hajduk ci sono tre giocatori con un passato in Serie A: Alex Trajkovski, ex Palermo che ha segnato tutti gol decisivi pur non partendo sempre titolare, e Marko Livaja, scuola Inter che è a -1 rete dalla doppia cifra. In pochi si ricordano di Josip Eliz in Italia: oggi ha 31 anni, ma nel curriculum c'è l'esperienza nella Primavera della Lazio con Simone Inzaghi. In mezzo al campo è intoccabile Ivan Rakitic, che a 37 anni può vincere quello che probabilmente sarà il suo ultimo trofeo in carriera.