En-Nesyri, ultimatum del Fenerbahce: "Stiamo perdendo la pazienza". La Roma spera

Si scalda il fronte legato a Youssef En-Nesyri, in uscita dal Siviglia e obiettivo prioritario della Roma per andare a rinforzare un reparto rimasto orfano di Romelu Lukaku, dopo la fine del prestito del belga dal Chelsea. Se la trattativa sul lato Roma dopo un'iniziale accelerata aveva subito un leggero rallentamento, nelle prossime ore può arrivare la svolta definitiva all'affare: il Fenerbahce di José Mourinho, principale rivale della Roma nella corsa al marocchino, inizia infatti a spazientirsi e valuta di spostarsi su altri obiettivi.

ULTIMATUM DAL PRESIDENTE - Il presidente del Fenerbahce Ali Koc, è intervenuto durante un evento andato in scena nella serata di ieri - venerdì 19 luglio - con parole forti che suonano come un ultimatum dato al giocatore e alla società spagnola: "Siamo stati molto interessati a En-Nesyri e lo siamo ancora - ribadisce Koc -, ma la nostra pazienza sta finendo. Ho concesso 48 ore al nostro direttore sportivo. Se si risolve in modo positivo, va bene, altrimenti opteremo per altre opzioni".

ROMA ALLA FINESTRA - Dichiarazioni forti, che confermano il grande interesse nei confronti dell'attaccante, ma che fanno trapelare un po' di fastidio per il protrarsi della trattativa. Il Fenerbahce non vuole perdere tempo e ha già offerto al Siviglia 30 milioni di euro con ingaggio di 5 milioni per il giocatore, che tuttavia ha espresso la propria preferenza nei confronti dei giallorossi, nonostante l'offerta decisamente più bassa anche in termini di ingaggio (22 milioni al club e 1.4 al giocatore). Se la preferenza espressa da En-Nesyri può giocare in favore della Roma, è chiaro che il Siviglia proverà a strappare il massimo possibile dalla cessione del giocatore. Il quadro è chiaro, i turchi non intendono aspettare ancora: se nelle prossime ore il giocatore non accetterà la destinazione, allora si guarderà altrove. E sarà via libera per la Roma.