Ultras ucciso: striscioni e silenzio durante Monza-Atalanta FOTO

"Claris ovunque con noi".Gli ultras dell’Atalanta hanno ricordato così, con uno striscione nella Curva Nord dello U Power Stadium, il tifoso nerazzurro morto per accoltellamento la scorsa notte a Bergamo, dopo una rissa fra un gruppo di ultras atalantini e un gruppo di ultras intersito. Riccardo Claris, che aveva 26 anni, era un frequentatore della curva bergamasca, come riferisce Gazzetta.it. I tifosi della Dea, arrivati in massa a Monza (settore ospiti esaurito con 2600 biglietti venduti), durante il riscaldamento delle squadre hanno intonato ripetutamente cori e applausi in ricordo di Claris, tifosissimo della Dea.

Dall’altra parte, anche i tifosi del Monza hanno esposto uno striscione (“Claris ultras per sempre”) per testimoniare la loro vicinanza. Entrambe le curve hanno intonato il coro “ultras” e qui sono partiti gli applausi di tutto lo stadio, riferisce Gazzetta.it. Già la scorsa settimana i tifosi dell’Atalanta avevano solidarizzato con il Lecce per la decisione della Lega di Serie A di giocare a soli tre giorni dalla morte di Graziano Fiorita, il fisioterapista del Lecce scomparso nel sonno nel ritiro di Coccaglio (Brescia). La curva era era stata in silenzio per un quarto d’ora. Stavolta invece il silenzio del tifo nerazurro è totale, in memoria di Riccardo Claris.