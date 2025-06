Colpo di mercato del Borussia Dortmund, che accoglie un altro Bellingham dopo Jude - passato al Real Madrid nell'estate 2023 dopo oltre 90 presenze con il club tedesco tra il 2020 e il 2023: è ufficiale infatti l'acquisto da parte dei gialloneri del classe 2005 Jobe Bellingham dal Sunderland, fratello minore dell'attuale numero 5 dei Blancos.

UFFICIALE - Dopo la conferma di Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo su X: "Jobe Bellingham al Borussia Dortmund, ci siamo! 33 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di euro di bonus per il Sunderland e anche una percentuale sulla futura rivendita del 15%. Una vendita record per il #SAFC e una cifra enorme dopo il rifiuto di un'offerta iniziale di 20 milioni di euro. Ottimo acquisto per il BVB. Un altro Bellingham a Dortmund!", è arrivato l'annuncio ufficiale del BVB.



- Nel 2024/25 il centrocampista classe 2005 ha registrato, nella stagione conclusa al quarto posto e poi resa più dolce dal ritorno in Premier League dopo 8 anni dei Black Cats - vittoriosi ai playoff per la conquista della massima serie sullo Sheffield United.