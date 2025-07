Ibrahimovic fischiato dai tifosi rilancia: si è preso il Milan, più poteri a Kirovski

La mission di Gerry Cardinale è quella di riportare il Milan nell'élite del calcio mondiale ma fin qui il percorso è stato pieno di ostacoli. Il patron di RedBird ha da pochi giorni festeggiato un anno dalla nomina di Zlatan Ibrahimovic nei panni del manager, o meglio del consigliere («senior advisor») dei proprietari della squadra e del management del Milan e partner operativo del fondo d'investimento statunitense. Un anno nel quale lo svedese ha preso sempre più confidenza con il nuovo ruolo ampliando anche le sfere di competenze.

COMANDA IBRAHIMOVIC - Nessuno al Milan conta più di Ibrahimovic. Zlatan era stato poco elegante nei modi con Boban qualche mese fa su Sky, ma nel merito era stato diretto e sincero. Lo svedese ha l'ultima parola su ogni scelta, che sia strategica o di calciomercato. Osserva, studia, controlla e decide su ogni area. Si informa quotidianamente sul Milan Futuro, il Milan Femminile e la Prima squadra allenata da Fonseca. Ma non solo: richiede spesso relazioni anche su aree diverse come quelle del marketing e della comunicazione. E se prende una decisione, anche divisiva, rimane quella perché non ci sono dirigenti che hanno la forza di cambiarla. L'ultimo esempio è datato venerdì scorso quando è maturata la rottura definitiva con l'ormai ex direttore sportivo Antonio D'Ottavio.

GLI UOMINI DI ZLATAN - La visione del lavoro collegiale non è cambiata, con Furlani e Moncada che lavorano a stretto contatto con Ibrahimovic, ovvero il vertice più alto della piramide. Zlatan ha individuato 4 o 5 uomini chiave: tra questi ci sono Daniele Bonera e Jovan Kirovski (arrivato in rossonero proprio grazie a Ibrahimovic). Il senior advisor è profondamente deluso dal percorso fatto fin qui in campionato dal Milan, ma ha deciso di proseguire con Paulo Fonseca: la paternità della scelta del tecnico portoghese va a Moncada e Furlani ma Ibrahimovic aveva comunque dato il via libero definitivo e finale.

PIU' POTERI A KIROVSKI - Attualmente è il responsabile del Milan Futuro, ma in futuro la sua influenza potrebbe arrivare fino alla prima squadra. Kirovski è destinato ad avere sempre più poteri all'interno del Milan nei prossimi mesi. Resta da capire in quale ruolo considerando la presenza di Moncada (il cui contratto scade a luglio, ma dovrebbe essere rinnovato). Una certezza esiste ed è anche piuttosto evidente: un anno abbondante dopo, è sempre più il Milan di Ibrahimovic, anche a fronte dei fischi di San Siro nella sera della festa per i 125 anni del club.