Un impatto devastante, poi il digiuno: Juventus, Kolo Muani cerca la svolta

Un inizio travolgente, a suon di gol. Poi, un calo improvviso che ha portato a un digiuno ormai lungo diverse partite. Di chi stiamo parlando? Rieccolo: Randal Kolo Muani. Arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio dal PSG con la formula del prestito oneroso, l'attaccante francese si è subito imposto come uno dei protagonisti della squadra di Thiago Motta. Il suo debutto è stato da sogno: gol al Napoli, doppietta all'Empoli nella prima all'Allianz Stadium e un'altra doppietta, ancora decisiva, contro il Como. Prestazioni di spessore, condite anche da assist importanti – come quelli contro Inter ed Empoli in Coppa Italia – ma, con il passare delle settimane, qualcosa si è inceppato.



UN MESE - Dopo le prime tre partite con cinque reti all’attivo, Kolo Muani aveva conquistato la Juventus, che sta già lavorando per prolungare la sua permanenza oltre il 30 giugno, e fatto innamorare i tifosi bianconeri. Ma dal 7 febbraio al 7 marzo, esattamente un mese, il francese non è più riuscito a trovare la via del gol. Nella doppia sfida di Champions League contro il PSV, è partito titolare in entrambe le occasioni, ma non è mai riuscito a sbloccarsi.

IMPATTO - In campionato, contro l'Inter, pur senza segnare, ha lasciato il segno con una giocata straordinaria nello stretto, eludendo quattro avversari e propiziando il gol decisivo di Conceição. Poi è arrivata la panchina contro il Cagliari, con Thiago Motta che lo ha inserito solo nell’ultima mezz'ora. Infine, la delusione in Coppa Italia contro l'Empoli: ancora a secco, ma autore dell’assist per l’illusorio 1-1 di Khephren Thuram.

GRANDE CHANCE - Juventus-Atalanta è uno snodo cruciale nella stagione bianconera e Kolo Muani avrà ancora una volta il compito di guidare l’attacco nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Ma stavolta serve quel qualcosa in più: la Juve ha bisogno dei suoi gol per mantenere alte le ambizioni e rendere entusiasmante questa fase finale di stagione. Un calo fisiologico dopo un avvio straordinario? Forse. Ma ora è il momento di tornare a pedalare, di riprendere il filo del discorso interrotto. Servono i suoi lampi, servono i suoi gol. Pesanti, decisivi. Da Kolo Muani, insomma.