L’Italia U21 sfiora l'impresa ma esce dagli Europei: 3-2 per la Germania al 117’. Gli azzurrini chiudono in 9 tra le polemiche

Germania U21-Italia U21, quarti di finale degli Europei

Germania-Italia 3-2

MARCATORI - Koleosho (I), Woltemade (G), Weiper (G), Ambrosino (I), Rohl (G)

Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia Under 21 agli Europei di categoria. In semifinale ci va la Germania che batte 3-2 la squadra di Nunziata dopo i tempi supplementari. Decisiva la rete di Rohl al 117’, una vera e propria beffa per gli azzurrini che, in 9, avevano acciuffato il pareggio e lo stavano difendendo fino ai rigori. Grandi polemiche per l’arbitraggio di Lukjancukas che espelle Gnonto per un’ingenuità dell’attaccante, Zanotti per proteste e mostra una condotta di gara di certo rivedibile.

La grande classica del calcio mondiale regala come sempre spettacolo sotto anche gli occhi del nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore Rino Gattuso. Passano in vantaggio gli azzurri con Koleosho, rimontano i tedeschi con Woltemade e Weiper. Sulla sirena è Ambrosino a pescare un jolly su punizione ma, a 3’ dalla fine, Rohl manda i tedeschi in semifinale dove troveranno la Francia.

TABELLINO

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins (100' Baum), Rosenfelder (91' Oermann), Arrey-Mbi, Brown; Nebel (63' Rohl), Martel (113' Wanner), Reitz; Gruda (63' Knauff), Tresoldi (63' Weiper), Woltemade. Ct. Di Salvo.

ITALIA UNDER 21 (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi, Coppola, Pirola (100' Turicchia); Zanotti, Prati (91' Kayode), Ndour (88' Pisilli), Ruggeri (88' Ambrosino); Fabbian (100' Fazzini), Koleosho (71' Casadei); Gnonto. Ct. Nunziata.

AMMONITI - Pirola (I), Koleosho (I), Gnonto (I), Zanotti (I), Prati (I), Brown (G), Kayode (I), Nunziata (I), Casadei (I)

ESPULSI - Gnonto (I), Zanotti (I)

ARBITRO - Lukjancukas

AZIONI E GOAL -

117' - Forcing dei tedeschi che trovano il 3-2: destro da fuori area di Rohl, Desplanches non vede partire il tiro e viene beffato sul suo palo

106' - Tripla occasione per la Germania: salva prima Kayode poi Desplanches per due volte. Grande sofferenza per gli azzurrini

Secondo tempo supplementare

102' - Reitz col destro a giro, miracolo di Desplanches

97' - Italia ora in difficoltà: ci prova Knauff, blocca Desplanches

Primo tempo supplementare

96' - Ambrosino! Prodezza dell'attaccante azzurro che, da punizione diretta, all'ultimo secondo, pareggia. Si va ai supplementari

90' - Italia in 9! Zanotti protesta per un fallo non fischiatogli, l'arbitro prima lo ammonisce e poi, dopo ulteriori rimostranze, estrae il rosso

87' - Passa in vantaggio la Germania. Cross dalla sinistra, spizzata di Woltemade e tap-in di Weiper, 2-1

80' - Che ingenuità di Gnonto! Già ammonito, commette un netto fallo sulla costruzione dei tedeschi e si becca il secondo giallo: Italia in 10

68' - La forte pressione tedesca porta i suoi frutti: corner dalla sinistra, stacco di Woltemade ed è 1-1

57' - Ancora Koleosho e stavolta è quella buona! Contropiede dell'attaccante che rientra sul destro e la mette all'angolino, gran goal!

48' - Primo tiro della ripresa: è di Koleosho ma va più vicino alla bandierina che alla porta

Secondo tempo

45' - Prati si libera al tiro, prova il destro che sibila sul fondo di poco

42' - Ndour cerca il cross dalla trequarti, Fabbian prova l'inserimento: nulla di fatto

31' - Verticalizzazione di Prati per Zanotti, uscita sbagliata da Atubolu ma Gnonto non ne approfitta e mette sull'esterno della rete

25' - Gara equilibrata: ci prova di più la Germania ma l'Italia è sempre pronta a ripartire

11' - Azione personale di Woltemade che parte dalla sinistra, rientra, salta due avversari e sfiora la rete

5' - Koleosho si libera sulla sinistra, rientra e prova il tiro: centrale

Primo tempo