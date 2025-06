Under 21, l'Inghilterra è campione d'Europa: Germania battuta 3 a 2 ai supplementari

L’Inghilterra vince gli Europei U21. Dopo una combattuta finale a Bratislava, la rappresentativa d’oltremanica ha avuto la meglio dei pari età della Germania battuti per 3 a 2 dopo i tempi supplementari. È la vittoria dei McAtee, degli Elliot, della coppia difensiva Quansah-Cresswell, entrambi protagonisti del mercato, di Livramento e Hutchinson e anche dell’ex Juventus Illing-Junior entrato nel finale.

A decidere la finale è stata una rete di Rowe al 92’, di fatti all’inizio del primo tempo supplementare. I giovani Tre Leoni sono poi stati bravi a difendere il vantaggio nonostante due legni colpiti dai tedeschi. L’Inghilterra si era portata sul 2 a 0 nei tempi regolamentari: al 25’ la sfida sembrava già segnata per merito delle reti di Elliott e Hutchinson. I tedeschi però, mai domi, avevano rimontato. Stavolta non era andato in goal il solito Woltemade ma Weiper e Nebel. Tutto vanificato dalla marcatura di Rowe che condanna la Germania – che aveva eliminato l’Italia ai quarti – e manda in estasi l’Inghilterra, neo campione d’Europa Under 21.