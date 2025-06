Urawa Red Diamonds-Monterrey: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Urawa Red Diamonds e Monterrey si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Al Rose Bowl di Pasadena si scontrano terza e quarta del gruppo E, quello dell'Inter. Il Monterrey è a quota 2 punti, mentre i giapponesi sono a 0 e già eliminati. I messicani, invece, possono ancora passare se vincono e Inter-River Plate (entrambe a quota 4) non finisce in pareggio. In caso, invece, di segno "X", bisognerà guardare la differenza reti negli scontri diretti, dato che tutte e tre sarebbero a 5 punti. Con un 2-2 tra Inter e River, il Monterrey sarebbe comunque eliminato.

Tutte le informazioni su Urawa Red Diamods-Monterrey: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita: Urawa Red Diamonds-Monterrey

Data: giovedì 26 giugno 2025

Orario: 03.00 italiane

Canaletv: DAZN

Streaming: DAZN

LE FORMAZIONI DI URAWA RED DIAMONDS-MONTERREY

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Sekine, Danilo, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All: Skorza.

MONTERREY (4-2-3-1): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Reyes, Chavez; Ambriz, Deossa; Corona, Torres, Alvarado; Berterame. All. Torrent.

DOVE VEDERE URAWA RED DIAMONDS-MONTERREY IN TV - La sfida tra Urawa Red Diamonds e Monterrey si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

DOVE VEDERE URAWA RED DIAMONDS-MONTERREY IN DIRETTA STREAMING - Urawa Red Diamonds-Monterrey sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA - La telecronaca della partita è affidata a Luca Farina