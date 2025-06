Il Monterrey spazza via gli Urawa Red Diamonds: 4-0, dominio messicano e qualificazione agli ottavi

Non c'è stata storia in Urawa Red Diamonds-Monterrey, gara valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, finita 4 a 0. Al Rose Bowl di Pasadena, nel gruppo E, quello dell'Inter, i messicani hanno chiuso la pratica già nel primo tempo. Con i giapponesi già eliminati, il Monterrey ha avuto vita facile grazie a Deossa, Berterame e Corona. Gara chiusa nei primi 45' e ripresa da pura accademia per la squadra di Sergio Ramos che ha arrotondato nel finale sempre con l'attaccante: i messicani quindi eliminano il River, volano agli ottavi e se la vedranno col Borussia Dortmund.

GOAL E AZIONI SALIENTI -

97' - Poker messicano: Berterame fa doppietta, finisce 4 a 0

91' - Accorciano le distanze i giapponesi ma la rete è annullata

55' - Ancora i messicani vicini al poker per due volte

38' - Dilaga la squadra di Sergio Ramos: Corona fa 3 a 0, messicani in questo momento qualificati e da primi

34' - Tre minuti e il Monterrey chiude la contesa: Berterame fa 2-0

31' - Nel momento migliore degli asiatici, passano i messicani: goal di Deossa, Monterrey avanti

24' - Doppia chance per l'Urawa: anche i giapponesi si rendono pericolosi

4' - Prima occasione del match: colpo di testa di Alvarado e traversa per i messicani

