Van Gaal: "Ho sconfitto il tumore, sto tornando in forma, ma non allenerò più un club"

L'ex difensore e allenatore di Ajax, Barcellona e della nazionale olandese ha parlato della malattia che lo ha colpito, il cancro alla prostata, che per sua fortuna è oggi alle spalle

Louis Van Gaal è guarito. Il tumore alla prostata che lo ha colpito ormai oltre due anni fa è finalmente alle spalle e l'ex allenatore di Manchester United, Barcellona e Ajax fra le altre, ma soprattutto storico commissario tecnico anche dell'Olanda, si dice sempre più in forma. Intervistato dalla televisione olandese RTL4 l'ex difensore ha raccontato come ha trascorso gli ultimi due anni e i suoi progetti presenti e futuri.

. Mi faccio controllare spesso, ma sta andando bene. Sto tornando sempre più in forma. Ho subito diverse operazioni. All'epoca andava tutto storto. Avevo problemi seri. Non ho mai provato un dolore simile."."Negli ultimi due anni mi è stato chiesto di allenare dei club. Non allenerò in un club perché non ho voglia di lavorare tutti i giorni"."È stato davvero un grande allenatore per il club. Ho visto alcuni dei suoi allenamenti e ho parlato con lui, quindi posso permettermi di dire qualcosa a riguardo. Magari non aveva la stessa visione di giocare a calcio che avevo quando io ero allenatore dell'Ajax, ma li ha tirati fuori dalle sabbie mobili".