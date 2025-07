Repubblica - Vardy al Genoa, l'affare era fatto ma Vieira ha detto no: il retroscena

L'ex attaccante del Leicester, che aveva annunciato l'addio al calcio, era stato convinto ad abbracciare la causa rossoblù. Ma il rifiuto del tecnico ha fatto saltare tutto

Jamie Vardy poteva essere del Genoa. Di più: l'eroe del Leicester dei miracoli era a un passo dal Grifone, la trattativa era di fatto conclusa.

E' il clamoroso retroscena emerso nella mattinata odierna e raccontato da Repubblica (ed. Genoa), secondo cui il 38enne inglese avrebbe potuto vestire la casacca rossoblù nella prossima stagione. Questo se alla guida della squadra non ci fosse Patrick Vieira, che ha chiuso la porta all'esperto centravanti facendo naufragare di fatto la possibile operazione.

VARDY-GENOA: L'AFFARE ERA FATTO

Come si legge, il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella aveva portato avanti e di fatto concluso la trattativa per Vardy, ricalcando quella che l'estate scorsa poteva portare in rossoblù David de Gea, portiere in uscita dal Manchester United e ora difensore dei pali della Fiorentina. L'operazione sarebbe stata autosostenibile, anche perché a pagare l'elevato ingaggio dell'inglese sarebbero stati alcuni sponsor.

Vardy, da parte sua, qualche settimana fa aveva dato l'addio al calcio, ma l'ipotesi di confrontarsi con un'esperienza nuova fuori dall'Inghilterra lo aveva stimolato e attirato, al punto di fare dietrofront e convincersi a tuffarsi in un ultima avventura.

Si sarebbe trattato di un grande colpo mediatico e avrebbe dato alla società un nuovo testimonial di lustro per promuovere la campagna abbonamenti, ma tutto si è fermato.

IL NO DI VIEIRA

O meglio, tutto è stato fermato da Patrick Vieira. Come riferito da Repubblica, la presa di posizione del tecnico francese è stata netta: no, non c'è posto per Vardy. Vieira è stato irremovibile e ha chiuso la porta al centravanti inglese, non ritenuto funzionale al suo progetto tecnico. Né come titolare, né come panchinaro di lusso, onde evitare un altro caso Mario Balotelli. Di fronte al rifiuto dell'allenatore, la trattativa per portare l'ex Leicester a Genova si è bruscamente fermata.

VARDY, ICONA DEL LEICESTER

Sfumata così la possibilità di vedere in Italia uno degli eroi del Leicester di Claudio Ranieri, campione d'Inghilterra nel 2016. Vardy di quella squadra immortale è stato il volto, la storia di un ragazzo della working class passato dai dilettanti e dalle risse nei pub al successo in Premier league, al premio di miglior calciatore del massimo campionato inglese e all'ottavo posto nella classifica del Pallone d'Oro. Anche nella scorsa stagione, nonostante l'età avanzata, il nativo di Sheffield non ha perso il feeling con la rete: 9 goal e 4 assist in 35 presenze, non sufficienti tuttavia ad evitare la retrocessione delle Foxes.