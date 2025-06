Vardy, come nei sogni: saluta il Leicester con il goal numero 200 nella partita numero 500

Jamie Vardy ce l'ha fatta. Aveva designato quella di oggi, in casa contro l'Ipswich Town, in una gara tra retrocesse, come la sua 500esima e ultima partita con la maglia delle Foxes, e il destino ha voluto che ci arrivasse con 199 goal all'attivo, compresi quelli che nel 2016 gli hanno permesso di vincere la Premier League più incredibile di sempre con Claudio Ranieri in panchina.

Il pubblico del King Power Stadium ha dovuto pazientare solo una mezz'oretta per il numero 200: assist di Justin e palla che gonfia la rete per l'apoteosi del popolo City, accorso in massa per rendere omaggio all'iconico attaccante che a 38 anni è pronto ad andare in cerca di nuove avventure professionali. La partita è terminata con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, goal al 69' di McAteer, e Vardy è uscito all'80' in un tripudio blu.