Venezia, Di Francesco: "Non mi interessa la classifica. Con il Cagliari sarà una battaglia"

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, il Venezia è uscito dalla zona retrocesssione. La squadra di Eusebio Di Francesco, a 29 punti, andrà in casa del Cagliari, che ne ha 33. Alla vigilia della partita che si giocherà alle 20:45 ha parlato l'allenatore dei lagunari. CLASSIFICA - "Sbagliato guardarla, non la guardo e non mi interessa. Siamo focalizzati solo sul Cagliari. Conosco molto bene i loro giocatori, qualcuno l'ho allenato, hanno grande capacità di gamba e di trasformare l'azione da difensiva ad offensiva. Un giocatore come Piccoli che è cresciuto tantissimo. Braccino corto? Può essere tutto difficoltoso, dipende da come si affrontano le cose. Ci sono passato l'anno scorso, anche se sapevamo che campionato ci aspettasse. Spesso un palo dentro o un palo fuori possono determinare molto delle nostre carriere. Vincere ci ha dato consapevolezza. Ma è un rischio. Può essere una piccola presunzione: è un risultato sudatissimo, ma che non basta per rimanere attaccati a questa categoria".CAGLIARI - "Anche loro si dovranno preoccupare di noi, sarà una partita combattuta. Ci dobbiamo preparare alla battaglia. Abbiamo solo due partite da qui alla fine, dobbiamo cercare di difendere la posizione che ci siamo conquistati con tanta fatica. Sarà importante portare a casa un risultato positivo in un ambiente non facile, caldo. Troveremo una squadra determinata, che magari poteva pensare di essere già salva, ma in questo campionato vediamo che è difficile ogni partita, vogliamo avere continuità. Con un punto sono salvi? Non penso che giocheranno per il pareggio".ORISTANIO E YEBOAH - "Oristanio ha più fiducia. E' un attaccante. Ovviamente vive per il goal e per fare goal agli altri. Lo avevo detto nel pre-gara della Fiorentina che lo avevo visto più vivo e in palla, è cresciuto e ci potrebbe aiutare tantissimo. Yeboah? Devo dire che ci lamentavamo dei goal, ma ora qualche goal in più lo stiamo facendo. Al di là di chi segni. Magari si è tenuto il goal per la prossima".