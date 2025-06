Venezia, Di Francesco: "Spero di fare come il Verona di Baroni. Pohjanpalo? Il calcio è cambiato. Il nuovo rigorista..."

Il Venezia ospita la Roma al Penso nel lunch match domenicale della 24esima giornata di Serie A.

Alla vigilia dell'incontro, il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.

SODDISFATTO DEL MERCATO? - "Del mercato ha parlato il direttore, nelle dinamiche di mercato io non faccio le trattative e non ho il portafoglio in mano. Non ne voglio più parlare, il direttore ha cercato di mettere dentro quelli più opportuni, ora le risposte le può dare il campo vedendo la crescita di chi è arrivato. Il mercato di gennaio è difficile, inserire giocatori nuovi non è mai facile. Il Verona l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno strepitoso: mi auguro che possiamo ripetere quel percorso. C'è del lavoro da fare, il tempo è tirato".

ROMA - "E' una squadra solida, con un allenatore di grandissima esperienza, cercheranno di vincere, noi ce la giocheremo e non ci tireremo indietro, come abbiamo sempre cercato di fare. Se non abbassiamo il livello degli errori, si fa dura, dobbiamo fare meglio da questo punto di vista".

L'ADDIO DI POHJANPALO: COME L'HA VISSUTO E LA SQUADRA NE RISENTIRA'? - "A Udine non credo che si sia visto questo, ce la siamo giocata ma come dicevo serve fare meno errori. Su Pohja credo che sarebbe voluto anche rimanere, ma quello che gli è stato presentato davanti era allettante e stimolante e ha deciso così. Se qualcuno ha altri desideri, è giusto accontentarlo, lui è stato sempre un professionista esemplare, ma queste cose fanno parte del calcio. Una volta c'erano le bandiere, ora è la normalità, ci sono le opportunità che vanno colte".

SHOMURODOV E YAREMCHUK PIACEVANO? - "C'erano degli obiettivi da quello che ha detto il direttore e sarei uno sciocco a dire che non mi piacevano, ma siamo andati in un'altra direzione. Ai tifosi dico che adesso dobbiamo essere ancora più compatti. Tutti vorremmo avere più campioni, ma a volte i giovani ti possono dare quel qualcosa in più per la guerra che dobbiamo fare".

FILA - "Ha un po' di problemi con la lingua. Ha delle potenzialità, attacca la profondità, ha voglia. Alla fine parla il pallone e quello è l'importante: può darci una grossa mano".

MARIC - "Anche lui ha un'ottima tecnica, è un giocatore diverso per caratteristiche da Pohjanpalo, che era un animale da area di rigore, un rapace. Gytkjaer è rimasto ed è voglioso e motivato".

INFERMERIA - "Dovremmo recuperare Duncan e Sagrado quanto prima, ma sono ancora ai box. Per il resto ve ne ha parlato ieri il direttore".

ORISTANIO - "E' in crescita, sta ritrovando brillantezza. Ma anche Yeboah sta crescendo e può darci una mano. Sverko è ai box, ma è quello che rientrerà prima di tutti, la prossima settimana".

DOMANI USATO SICURO CON GYTKJAER DAVANTI? - "C'è la possibilità di partire sia con i nuovi che con Gytkjaer, due-tre dubbi li ho. Abbiamo recuperato anche altri, come Marcandalli, Schingtienne, Kike Perez è entrato meglio nelle conoscenze che voglio".

RADU - "E' uno dei dubbi, spero di togliermelo il prima possibile".

ZAMPANO PUO' GIOCARE INSIEME A ZERBIN - "Adattato a sinistra? Zampano lo vedo più a destra, Zerbin può giocare in entrambi i lati. Su Zampano ci sono stati anche molti rumors, ma ha lavorato alla grande".

CAPITANO E VICE CAPITANO - "Dovremo parlarne. Dopo l'addio di Pohjanpalo il capitano sarebbe Zampano, dopo abbiamo una leader in difesa come Idzes, ma è una questione che affronteremo con la squadra. E' una cosa che importa soprattutto ai giocatori, noi alla Roma avevamo un capitano vero come Totti. Ne parleremo".

ROMA ELASTICA NEI MODULI - "Cambia spesso sistemi di gioco anche dentro alla stessa partita. Ranieri ha grandissima esperienza, credo che la squadra ha trovato anche grande serenità ora. Ha lasciato due ragazzi a casa, ma non è una squadra della quale si può indovinare la formazione facilmente".

STESSO SISTEMA VISTO CONTRO IL NAPOLI O LA MIGLIORE ROMA? - "Non saprei dare una risposta, ha variato tanto. Sicuramente sono d'accordo sul fatto che oggi è inevitabile fare turnover. Hanno giocato in Coppa Italia dunque qualcuno magari riposerà, le incertezze ci sono come loro le avranno su di loro. Soulé? Un ragazzo splendido, il contesto fa sempre la differenza, giocare in una piccola o nella Roma fa la differenza".

POHJANPALO VIA: CHI SARA' IL NUOVO RIGORISTA? - "Li stiamo provando. Se gioca Gytkjaer sicuramente lui, altrimenti vedrò come calciano gli altri, ne abbiamo come Nicolussi Caviglia".