Vasquez regala il gol a Pohjanpalo, poi ci pensa Esposito: Empoli a quota 20, Venezia terz'ultimo

Un punto a testa per Venezia ed Empoli, che iniziano il loro 2025 con un pareggio che, certamente, fa più comodo alla squadra di Roberto D’Aversa, che sale a quota 20. Quattordici, invece, le lunghezze degli uomini di Di Francesco, che raggiungono momentaneamente il Cagliari al terz’ultimo posto. Succede tutto nel primo tempo. Al 5’ Vasquez rinvia su Pohjanpalo, che sblocca l’incontro. Poi al 32’, Esposito realizza il settimo gol del suo campionato su assist di un ottimo Colombo. I toscani provano a cercare la vittoria nella ripresa, sbattendo su un grande Filip Stankovic, decisivo per il pareggio finale.

IL TABELLINO

Venezia-Empoli 1-1

MARCATORI: 5' Pohjanpalo (V), 31' Esposito (E)

FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi, Ellertsson, Carboni (65' Andersen); Oristanio (69' Yeboah), Pohjanpalo. All. Di Francesco.

EMPOLI (3-5-2) Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti (79' Cacace); Gyasi (79' Sambia), Anjorin (82' Henderson), Grassi, Maleh, Pezzella (88' Marianucci); Esposito (88' Ekong), Colombo. All: D'Aversa

AMMONITI: 39' Sverko (V), 56' Viti (E), 62' Esposito (E) ESPULSI: -

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata

GOL E AZIONI SALIENTI 86' Azione di Esposito a destra, il pallone arriva a Cacace, che calcia a botta sicuro. Decisivo il salvataggio di Nicolussi-Caviglia. 82' Pohjanpalo spreca un contropiede di Yeboah: decisivo ancora Ismajili 67' Anjorin imbuca alla grande per Colombo: ancora una volta decisivo Stankovic. 53' Nicolussi-Caviglia ci prova da fuori: attento Vasquez. 49' Maleh calcia alto dal limite dell'area. 42' Contropiede Venezia: attento Vasquez sul destro di Pohjanpalo. 39' Punizione di Esposito che pesca Colombo in area: colpo di testa fuori 35' Grande parata di Filip Stankovic, che vola a deviare un sinistro da fuori di Maleh. 31' GOL DELL'EMPOLI! Pezzella lancia Colombo nello spazio. Grande giocata dell'attaccante, che serve Esposito che realizza il settimo gol del suo campionato. 29' L'Empoli reclama un rigore per un contatto tra Idzes e Colombo: Sacchi lascia correre, il Var conferma la decisione. 25' Ancora una bella iniziativa di Anjorin, che serve Esposito al lmite dell'area. Destro potente, che Stankovic devia in calcio d'angolo. 14' Bella progressione di Anjorin, che calcia da fuori. Attento Stankovic. Sull'azione dopo, però, grave errore del portiere che innesca Colombo. Sul tiro a botta sicura, Idzes compie un salvataggio miracoloso.

5' GOL DEL VENEZIA! Clamoroso errore di Vasquez, che, nel tentativo di rinviare, colpisce Pohjanpalo. La deviazione dell'attaccante si infila in rete e porta in vantaggio i padoni di casa.