Venezia, furia Di Francesco: "Era rigore e mi inc***o! Il Milan non ha bisogno di aiutini, Theo tende a cadere con facilità"

Il Venezia cade in casa contro il Milan nella 34esima giornata di Serie A e non trova punti preziosi per la salvezza, ma Eusebio Di Francesco è una furia a fine partita: nel mirino le decisioni dell'arbitro Gianluca Manganiello.

L'episodio incriminato è quello del secondo tempo, il contatto tra Strahinja Pavlovic e John Yeboah sul quale i lagunari invocano rigore: il direttore di gara però non concede e il VAR non interviene, lasciando più di un dubbio.

Al termine della partita Di Francesco, tecnico degli arancioneroverdi, interviene a DAZN e si lascia andare a un durissimo sfogo.

LO SFOGO DI DI FRANCESCO - "Mentre riguardavo l'episodio ho pensato che a metà campo l'avrebbe fischiato. Infatti ha fischiato il fallo del secondo con Theo Hernandez che tende un po' a cadere con facilità. In questa situazione qua sia il braccio e sia il piede... Non puoi non andare a rivederlo e non dare rigore.

Non parlo mai dell’arbitraggio, ma noi ci stiamo giocando qualcosa di molto importante che è la nostra salvezza. Secondo me il rispetto sta mancando nei nostri confronti. Un arbitraggio superficiale. Ma che bisogna fare per dare un rigore? Uno che si disinteressa totalmente della palla e va con il braccio addosso. Mi incazzo, se invece è a metà campo perché fischi fallo?

Le valutazioni devono essere fatte nello stesso modo per tutti. Noi siamo il Venezia, loro sono il Milan e hanno un potenziale veramente importante, però in questa partita veramente mi girano perché non meritavamo di perdere. E certi episodi portano le gare in una direzione o nell'altra. E in questo caso l'hanno portata a favore di una squadra già di per sé più forte che non aveva bisogno di questi aiutini. I torti non li accetto più, mi danno fastidio. Io sono sempre serio e molto pacato ma mi girano".

ALTRE ACCUSE - Di Francesco è poi intervenuto in conferenza stampa e ha rincarato la dose: "E' un risultato assolutamente immeritato, possiamo darci la colpa solo sul primo gol dove siamo stati superficiali, poi la squadra è cresciuta. Abbiamo fatto un gol di altissimo livello, peccato per quel fuorigioco di centimetri. C'è rammarico per un rigore non dato, non parlo mai di arbitri, ma i risultati sono troppo importanti ora per noi, c'è stata tanta superficialità e non è andato nemmeno a rivederlo. A volte perdo anche io la pazienza. Se fosse stato a centrocampo lo avrebbe fischiato subito".

POCO RISPETTO PER IL VENEZIA? - "Oggi mi ha dato veramente fastidio. C'è grande delicatezza per altre squadre. Stiamo lottando per rimanere aggrappati alla Serie A, è un peccato. Ho giocato a calcio a differenza di chi fa l'arbitro e non riconosce le situazioni di campo. La mia squadra ha cercato di giocare a calcio per tutta la partita, non meritavamo questo risultato per quanto continuiamo a credere nella salvezza".

L'INFORTUNIO DI CONDE' HA CAMBIATO LE IDEE? - "Verissimo. Per fare quel cambio lì bisogna avere delle caratteristiche come quelle di Condé, che ha fatto una buona gara. Abbiamo subito più il Milan negli ultimi 20 minuti, è un rischio che ci siamo presi, siamo stati un po' ingenui. Le occasioni la squadra le ha avute".

IL VENEZIA DEVE DIVENTARE PIU' CATTIVO? - "Se volessi giocare sporco e buttarla di là, lo potrei fare con i giocatori che abbiamo? Bisogna vedere anche le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Oggi abbiamo ribattuto colpo su colpo".