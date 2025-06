Venezia in Serie B: Di Francesco ancora giù gli applausi. Da Nicolussi a Idzes e Stankovic, chi sono i prossimi Soulé

Dopo il Frosinone, anche il Venezia retrocede con Eusebio Di Francesco al timone. Esattamente come i ciociari nel 2023/24, anche i lagunari versione 2024/25 scendono in Serie B dando l'impressione di non essere tra le tre squadre peggiori per gioco espresso, ma pagano tanta inesperienza e una difficoltà cronica nell'andare in rete.

LA DIFFERENZA - A differenza però da quanto successo col Frosinone, in questa stagione il Venezia non è riuscito a emergere dalla zona retrocessione durante tutto l'arco del campionato. E' mancato, probabilmente, un giocatore del calibro di Soulé che ha portato tanti punti ai laziali nei suoi momenti migliori prima di accasarsi alla Roma. Questo ruolo lo avrebbe dovuto recitare Oristanio, ma il rendimento dell'attaccante scuola Inter non è stato sufficiente, specie sotto porta. Nel momento in cui Pohjanpalo ha deciso di accettare l'offerta importantissima del Palermo e al posto suo sono arrivati Fila e Maric, si è capito che sarebbe servito un miracolo. Miracolo che è quasi arrivato con la vittoria sulla Fiorentina, ma subito dopo il ko di Cagliari ha tolto l'iniziativa e il calendario, all'ultima giornata, ha messo di fronte la Juventus affrontata con orgoglio ma senza l'esto sperato.

CHI LASCIA - Nicolussi Caviglia ha tradito sul più bello con quel fallo che ha portato al rigore decisivo per la Juventus, ma ha giocato una stagione di grande livello e su di lui c'è il Milan. Oristanio e Yeboah devono necessariamente migliorare sotto porta ma hanno qualità indiscutibili, Kike Perez e Busio sono mezzali consigliabili a qualsiasi squadra di livello medio in Serie A. Chi avrà un grande futuro? Il centrale di difesa indonesiano Jay Idzes, in orbita mercato Inter, e il portiere scuola nerazzurra Filip Stankovic, fermato solo da un infortunio cui il Venezia ha ovviato con l'arrivo di Ionut Radu. Interessante vedere quali saranno le prossime squadre di Zerbin, invece Ellertsson è già stato bloccato dal Genoa. Curiosità, infine, per la prossima panchina di Di Francesco: riuscirà ad abbinare bel gioco e salvezza in futuro?

LE PAROLE DEL DS ANTONELLI - "Stankovic era obbligo in caso di Serie A, diritto in caso di retrocessione. Lo riscatteremo, ad 1,5 milioni e una percentuale che rimarrà all'Inter per il futuro, abbiamo la possibilità di farlo entro il 18 giugno. Zerbin era obbligo, ma senza diritto. Tornerà al Napoli. Candé ha diritto: verrà riscattato, aveva una cifra stabilita per la Serie A ed una più bassa per la B, verrà riscattato. Carboni? Ha diritto di riscatto e controriscatto per l'Inter. Per lui devo parlarne. Nicolussi è già nostro. Marcandalli tornerà indietro. Radu aveva un contratto importante con l'Inter, noi ne abbiamo pagata una parte. Se teniamo Radu con Stankovic? Abbiamo Stankovic, Plizzari, Neri, penso che siamo a posto in porta".