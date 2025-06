Venezia-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lotta salvezza e corsa Champions League si incrociano al Penzo: c'è Venezia-Juventus nella 38esima e ultima giornata di Serie A.

Squadre che si giocano ancora i loro rispettivi obiettivi nell'ultimo appuntamento del massimo campionato. I lagunari di Eusebio Di Francesco sono chiamati all'impresa per mantenere la categoria: devono vincere e sperare nelle sconfitte di Lecce ed Empoli.

I bianconeri di Igor Tudor, invece, provano a difendere il quarto posto e dunque la qualificazione alla prossima Champions League dall'assalto di Roma e Lazio, distanti rispettivamente uno e due punti.

Tutte le informazioni su Venezia-Juventus: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

VENEZIA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Juventus

Data: domenica 25 maggio 2025

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

LE FORMAZIONI DI VENEZIA-JUVENTUS

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Yeboah, Fila. Allenatore: Di Francesco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

LE ULTIME DAI CAMPI - Nel Venezia Sverko insidiato da Marcandalli, dubbi Ellertsson-Haps e Gytkjaer-Fila. Non mancano ballottaggi anche nella Juve: Savona-Veiga, Conceicao-McKennie e Kolo Muani-Vlahovic. Occhio alle condizioni di Veiga e Koopmeiners, convocati ma che restano in dubbio.

DOVE VEDERE VENEZIA-JUVENTUS IN TV - La sfida tra Venezia e Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN tramite l'app per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation e Xbox) o in alternativa utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

La partita sarà trasmessa anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

VENEZIA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING - Venezia-Juventus sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN e Sky Go (per gli abbonati Sky) su smartphone, tablet, pc e notebook tramite l'app per dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - I telecronisti della gara su DAZN saranno Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Su Sky saranno Federico Zancan e Giancarlo Marocchi a raccontare la gara.