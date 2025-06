Venezia-Juventus, la MOVIOLA: Nicolussi su Conceicao, è rigore. annullato un goal a Costa, regolari gli altri 4

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Venezia-Juventus gara valida per la 38a giornata della Serie A 2024/25 e che ha preso il via alle 20.45 al Penzo. Il designatore Rocchi ha affidato la direzione della gara all'arbitro Andrea Colombo e in sala var a Lissone Di Paolo e Guida a supporto del fischietto di Como. Due gli episodi chiave della gara, il goal annullato ad Alberto Costa in apertura per tocco di mano, seppur involontario, e il rigore decisivo per il 3-2 per fallo di Nicolussi Caviglia su Conceicao. Entrambe decisioni corrette. Di seguito tutti gli episodi più dubbi e da moviola della gara.

VENEZIA-JUVENTUS LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Costanzo-Passeri

IV Ufficiale: Fourneau

Var: Di Paolo

Avar: Guida

GLI EPISODI ARBITRALI

71' RIGORE - Netto il rigore conquistato da Francisco Conceicao che punta secco Nicolussi Caviglia in area che prova l'intervento e lo stende senza mai avvicinarsi alla palla.

61' Locatelli chiede un calcio di rigore. Il centrocampista in proiezione offensiva cade in area a contatto con un difensore del Venezia chiedendo il rigore. Non c'è nulla, giusta la scelta di Colombo di lasciare correre e sulla ripartenza del Venezia giallo a Nico Gonzalez che trattiene Doumbia e ferma un'azione pericolosa.

55' GOAL REGOLARE - Regolare anche il goal del 2-2 del Venezia con Doumbia che parte in posizione regolare al momento del lancio dalle retrovie e con tutti i giocatori arancioneroverdi che vengono tenuti in posizione regolare dal ripiego della difesa bianconera.

35' Ammonito Igor Tudor. Vibranti proteste dell'allenatore juventino per un fallo a metà campo di Nicolussi Caviglia su Locatelli. Tudor chiedeva l'ammonizione del centrocampista ed è stato invece ammonito lui.

31' GOAL REGOLARE - Tutto regolare anche sul goal di Kolo Muani. La pressione della Juventus su Nicolussi Caviglia è regolare e anche la posizione di partenza del francese sul tocco di Alberto Costa è corretta.

25' GOAL REGOLARE - Bravo e furbo Cambiaso che raccoglie al volo una palla buttata in fallo laterale dal Venezia e immediatamente la rimette in gioco in verticale lanciando Yildiz al goal.



18' Giallo giusto per Alberto Costa che stende Ellertson in ritardo fermando una potenziale azione pericolosa.

16' Manca un giallo a Locatelli che entra duro su Fila, girato a centrocampo e viene graziato da Colombo.

4' ANNULLATO IL GOAL DI ALBERTO COSTA - Gran goal di Alberto Costa con un destro di potenza dal limite. Il check var sull'APP porta però Colombo ad annulla. Il controllo dal limite è stato fatto, seppur involontariamente, con il braccio destro. Il tocco è nell'immediatezza dell'azione e, quindi, giusto annullare.

2' REGOLARE IL GOAL - Tutto regolare sul goal di Fila. Haps parte in posizione regolare tenuto in gioco a centro area da Savona prima del cross per Fila.