La Juventus vince 3-2 e va in Champions League. Venezia retrocesso in Serie B

La Juventus soffre, lotta, subisce, rimonta, ma alla fine ottiene il massimo dalla trasferta a Venezia. Il 3-2 finale consente infatti ai bianconeri di mantenere il quarto posto in classifica e qualificarsi alla prossima Champions League 2025/26. La sconfitta, seppur sofferta, è invece letale per gli arancio-nero-verdi che ottengono così l'aritmetica certezza della retrocessione in Serie B. Il gol di Fila dopo 2' aveva illuso, il pareggio di Yildiz e il goal di Kolo Muani avevano ribaltato però il risultato entro fine primo tempo. Nella ripresa il goal di Haps ha riacceso la speranza dei lagunari ma al 74' il rigore conquistato da Conceicao con fallo di Nicolussi Caviglia consente a Locatelli di siglare il 3-2 che resiste fino alla fine.

VENEZIA-JUVENTUS, IL TABELLINO

Venezia-Juventus 2-3

Marcatori: 2' Fila (V), 24' Yildiz (J), 31' Kolo Muani (J), 55' Haps (V), 74' Locatelli (rig.)(J)

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko (77' Marcandalli), Candé; Zerbin, Doumbia (77' Oristanio), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (86' Maric), Haps (68' Perez); Yeboah, Fila (68' Gytkjaer)

A disposizione: Stankovic, Joronen, Grandi, Carboni, Duncan, El Haddad, Sagrado, Zampano.

All. Di Francesco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa (46' Veiga), Kelly, Savona; Nico Gonzalez (81' Weah), Thuram, Locatelli, Cambiaso (77' McKennie); Conceicao (87' Gatti), Yildiz; Kolo Muani (77' Vlahovic).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Adzic, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.

All. Tudor.

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Alberto Costa (J), Tudor (J), Zerbin (V), Nico Gonzalez (J)

Espulsi: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

92' Yeboah lascia sul posto Yildiz e Thuram coi crampi, salta Savona e prova il sinistro a giro che però è parato da Di Gregorio.

78' Sfiora il 4-2 ancora Locatelli, che riceve palla al limite e prova il destro a incrociare che sfiora l'incrocio dei pali.

74' GOAL - Locatelli dal dischetto alza il tiro e batte Radu che aveva intuito ma non ci arriva.

73' RIGORE - Conceicao riceve palla al limite dell'area e si trova in 1 vs 1 con Nicolussi Caviglia. Il portoghese prova il dribbling secco entrando in area e trova l'intervento falloso del centrocampista. Rigore netto.

71' Di Gregorio miracoloso. Altro contropiede subito dalla Juventus con Doumbia che, servito da Yeboah, prova il destro di potenza e trova però i guantoni di Di Gregorio.

67' Nico Gonzalez salta un uomo dalla destra, si accentra e tira a giro di sinistro sfiorando però la parte alta della traversa.

66' Ancora Haps pericoloso in contropiede. Il centrocampista porta palla fino al limite e lascia partire un sinistro che si spegne sull'esterno della rete.

59' Conceicao sfiora il 3-2. Grande lavoro offensivo di Kolo Muani che fa salire la squadra e concede all'esterno portoghese di ricevere un bel pallone filtrante a centro area e su cui provare il sinistro di prima che però non trova la porta.

55' GOAL - Clamoroso buco difensivo della Juventus con Doumbia che scatta alle spalle di Cambiaso e Kelly, crossa a centro area dove bucano tutti e alla fine la palla arriva ad Haps che calcia di prima rasoterra e, con una deviazione goffa di Savona che toglie la palla a Di Gregorio, trova il pareggio.

50' Corner dalla sinistra che pesca a centro area Renato Veiga il quale svetta di testa, ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

47' Destro a giro di Kenan Yildiz che con grande spazio non riesce a dare forza alla palla parata a terra da Radu.

42' Yeboah si mette in proprio, salta Thuram e prova il sinistro a giro che sfiora il palo alla destra di Di Gregorio.

33' PALO - Schema su corner del Venezia con Nicolussi Caviglia che gioca corto e si fa ridare la palla provando poi a sorprendere Di Gregorio sul primo palo centrando però il palo esterno.

31' GOAL - Disastrosa uscita palla a terra del Venezia che sbaglia un rinvio e mette, dopo deviazione di Alberto Costa, Kolo Muani in grado di controllare e calciare di destro ad incrociare battendo un Radu ancora non perfetto.

25' GOAL - Bravo e furbo Cambiaso che recupera al volo un pallone messo in fallo laterale dal Venezia e serve immediatamente il contropiede di Yildiz che entra in area dalla sinistra e trova un sinistro ad incrociare di potenza che batte un Radu non perfetto.

14' Gran giocata di Kolo Muani che supera due difensori in dribbling, entra in area, ma si fa rimontare all'ultimo da Zerbin che lo anticipa e manda in angolo.

11' Conceicao si mette in proprio, entra in area dalla sinistra e calcia di potenza non trovando però la porta.

9' Punizione dal limite dell'area in favore del Venezia. Nicolussi Caviglia ci prova a giro sul palo del portiere, ma Locatelli in barriera respinge in spaccata.

5' GOAL ANNULLATO - Alberto Costa controlla la respinta della difesa dal limite, beffa Ellertsson e poi scarica un bolide di destro che batte un incolpevole Radu. Il check var però toglie la gioia del pari al terzino bianconero che, al momento del controllo, ha toccato la palla di braccio.

2' GOAL - Grande azione in ripartenza del Venezia con Haps che viene servito oltre la linea difensiva bianconera e dal fondo crossa a centro area per Fila che di prima al volo batte Di Gregorio sul primo palo.



: Venezia-Juventus: domenica 25 maggio 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251): DAZN, Sky Go, NOW