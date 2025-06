Venezia, le pagelle di CM: Stankovic strepitoso, Idzes e Candela flop

Napoli-Venezia 1-0

Venezia

Stankovic 7,5: il migliore in campo dei suoi, al primo squillo del Napoli risponde subito presente salvando sul tentativo di Rrahmani. Para il rigore a Lukaku allungandosi benissimo alla sua sinistra. Decide di chiudere più volte lo specchio agli attaccanti azzurri.

Altare 5,5: aspetta più arretrato, quando poi Kvara lo punta fa fatica.

Idzes 5: è il primo in marcatura su Lukaku ma ha difficoltà nel provare a non far girare il centravanti belga. Arriva l'errore che costa caro, perché al 36' regala il rigore al Napoli tenendo il braccio molto largo.

Sverko 5,5: come altare, aspetta l'avversario più basso e cerca di chiudere gli inserimenti. Non ha vita semplice.

Zampano 5,5: tanta corsa, è in costante raddoppio per arginare Kvaratskhelia. Poi non si tira indietro quando c'è da spingere sull'out di destra. Però lì dietro soffre, soprattutto quando viene spostato a sinistra (43' s.t. Bjarkason s.v.).

Busio 6: più interdizione e sacrificio, va a schermo davanti la difesa e aiuta tanto in appoggio.

Nicolussi Caviglia 6: solitamente si vede quando c'è da mettere qualità, palleggio. Non è quel tipo di partita, si abbassa tanto e dà una grandissima mano a schermo davanti la difesa. Nel primo di recupero è bravissimo a chiudere su Lukaku ormai lanciato in porta.

Ellertson 6: è il giocatore che prova a portare superiorità numerica con i suoi inserimenti (25' s.t. Andersen 5,5: porta poco e niente al Venezia con il suo ingresso).

Carboni 6: lavoro vero e proprio da quinto sulla fascia sinistra per rallentare gli strappi di Neres. Cerca di stargli incollato addosso per dargli meno spazio possibile (15' s.t. Candela 5,5: non entra bene. Prima va in affanno su Kvara e poi interviene in modo sporco sul gol di Raspadori).

Oristanio 5,5: fa la punta, lì vicino a Yeboah senza dare punti di riferimento al Napoli. Ogni tanto dà fastidio, paga però il baricentro basso della squadra (43' s.t. El Haddad s.v.).

Yeboah 6: costruisce un'occasione importantissima per il Venezia controllando e calciando da dentro l'area nel primo tempo ma trova un super Meret che gli dice di no (26' s.t. Pohjanpalo 5,5: non gli arrivano tanti palloni giocabili, si vede poco).

Di Francesco 5,5: il suo Venezia tiene bene il campo per quasi tutta la partita, non lascia troppi spazi al Napoli, è corto nei reparti. Si chiude lì dietro provando anche qualche volta ad affacciarsi in avanti. Per poco non rischia di strappare un punto al Maradona.