Venezia, Nicolussi Caviglia sfida il suo passato: ecco la verità sul riscatto dalla Juventus

Juventus-Venezia sarà la partita di Hans Nicolussi Caviglia. Il giovane centrocampista aostano classe 2000 si è trasferito in estate alla società lagunare, dopo essere cresciuto a Torino e aver passato l'ultima annata in prima squadra agli ordini dell'allora allenatore Massimiliano Allegri. Nicolussi, successivamente, come comunicato ufficialmente in estate dal club bianconero, si è trasferito in prestito con l'obbligo di riscatto che scatterà al verificarsi di determinate condizioni. Ma quali sono effettivamente?

LE CONDIZIONI - Il trasferimento di Nicolussi Caviglia dalla Juventus al Venezia posa su basi solide; nell'accordo fra i due club infatti, l'obbligo di riscatto presente scatterà al primo punto realizzato dal Venezia nel girone di ritorno. Non è necessaria la salvezza, sostanzialmente, per far scattare l'obbligo. Quindi, è solo questione di tempo prima che il classe 2000 sia definitivamente un giocatore del Venezia. La Juventus incasserà circa 4,5 milioni di euro. In aggiunta, la Vecchia Signora si è riservata il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

TITOLARE - Intanto, in vista della sfida di questa sera, il tecnico Eusebio Di Francesco continuerà ad affidarsi dal 1' proprio a Nicolussi, che dunque avrà l'opportunità di giocare da titolare contro il suo passato. L'aostano è stato decisivo negli ultimi punti conquistati dai lagunari, andando a segno in entrambe le occasioni contro Como e Udinese, due reti che hanno fruttato quattro punti alla formazione veneta. In generale, in stagione, Nicolussi ha realizzato 3 gol e 1 assist in Serie A. Stasera avrà l'opportunità di misurarsi contro la Juventus, poche ore alla sfida.